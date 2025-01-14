MLB》巨人、洋基和大都會都被淘汰！道奇等3隊將成朗希爭奪戰贏家

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希的入札期限會在美國時間1月23日的下午5點截止，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）爆料，佐佐木朗希將在3隊之間做出抉擇。

佐佐木朗希旅美掀起搶人大戰，先前有消息指出，他與洋基、大都會、小熊、巨人、遊騎兵、道奇、教士有過會面。不過從台灣時間凌晨起陸續有消息出現，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）率先透露，巨人已被告知佐佐木朗希不會與其簽約。

請繼續往下閱讀...

接著紐媒《YES Network》資深記者柯瑞（Jack Curry）指出，洋基被告知佐佐木朗希加盟無望；隨後權威美媒《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）報導，大都會「不太可能」簽下佐佐木朗希，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）也補充，大都會已確信搶不到佐佐木朗希。

另外，根據美國《Yahoo Sports》綜合消息指出，遊騎兵與小熊也在「朗希爭奪戰」當中遭到淘汰。

而根據《ESPN》知名記者帕桑最新消息爆料，佐佐木朗希最後將於美國時間1月23號入札期限之前，在道奇、藍鳥及教士這3隊之間做出決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法