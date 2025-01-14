MLB》1年5億約轉戰巨人 上季ERA破5的名投韋蘭德盼能重拾塞揚身手

韋蘭德。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年41歲的三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），本季以1年1500萬美元（約新台幣5億）加盟舊金山巨人，迎接生涯第20個賽季。曾表達想投到45歲的韋蘭德，今天透過視訊受訪表示，「如果我不認為自己會表現出色，我就不會回來。」

韋蘭德曾在2022年摘得美聯塞揚獎，上季受到肩傷、頸部等影響，整季先發17場，交出5勝6敗、防禦率5.48是自2005年菜鳥年來最差。韋蘭德生涯19年來累積262勝、平均防禦率3.30，累積3416次三振。

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根據加州媒體《The Mercury News》指出，韋蘭德這次應對肩傷，挑整自己在休賽季的投球計畫，沒有想過往那樣休息數週，而是在球季結束後繼續練投，目前他的球速約在92英里。

韋蘭德表示，「我是那種放下球後，好幾個月都不會再拿起來的人。過去我總是很幸運，可以輕鬆拿球就開始丟球，但在41歲的時候，這種方式對我產生影響，所以這是我做出的調整。」韋蘭德也提到頸部的問題，讓他學會如何更好地照顧身體。

「我不認為自己能戰勝時間，沒有人能做到。」韋蘭德表示，「但我認為，自從我踏進這項運動以來所付出的基礎和努力，應該能在我的職業生涯後期爭取一些額外的時間。」

韋蘭德提到，「我真的相信去年和今年的經歷，能幫助我回到不久前贏得塞揚獎的投手水準。」

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