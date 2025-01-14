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MLB》上季全壘打創生涯新高！37歲前銀棒獎工具人1.1億加盟水手

2025/01/14 08:02

索拉諾。（資料照）索拉諾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，水手以1年350萬美元（逾新台幣1.1億）合約，簽下37歲工具人索拉諾（Donovan Solano），合約包含100萬美元激勵獎金。

索拉諾於2012年在馬林魚隊登上大聯盟，2016年短暫效力洋基，2017至2018年未在大聯盟出賽，而是待在洋基與道奇小聯盟體系，直到2019年加盟巨人才回到大聯盟，2020年更拿下國聯二壘銀棒獎，2022與2023年分別效力紅人與雙城。

去年索拉諾以小聯盟合約加入教士，在大聯盟出賽96場，打擊三圍.286/.343/.417，攻擊指數0.760，繳出生涯新高的8轟，另有13支二壘安打與35分打點，fWAR值為0.8，wRC+為118。此外，上季索拉諾鎮守過26場一壘與32場三壘，另以指定打擊出賽29場。

索拉諾加入水手後，預計能在一、二、三壘爭取上場時間，也能以指定打擊貢獻。儘管索拉諾無法帶給水手更多長打火力，但水手團隊上季被三振率高達26.3%，為全聯盟最高，而索拉諾被三振率為21%，有望提升球隊的擊球（contact）能力。

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