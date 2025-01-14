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MLB》上季只打37場就報銷 領37億大約的李政厚盼整年健康出賽

2025/01/14 09:11

李政厚。（資料照，法新社）李政厚。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人韓籍好手李政厚，去年因傷只打37場就因肩傷導致整季報銷，李政厚在昨天啟程前往美國備戰新賽季。李政厚受訪表示，希望今年能保持健康出賽。

李政厚在2023年12月與巨人簽下6年1.13億美元的大約（約新台幣37億），未料去年5月13日因守備時撞牆導致左肩受傷整季報銷，上季留下出賽37場交出2轟、8打點，打擊率2成62的成績。

根據《韓聯社》報導，李政厚昨天在仁川國際機場受訪表示，「首先，我的目標是在不受傷的狀況下打滿整個賽季，而且希望我能幫球隊打進季後賽。」

李政厚提到，巨人隊特地派球隊訓練員到南韓，與他一同進行復健工作，「我非常感謝團隊對我的照顧，我想重回賽場，盡可能去幫助球隊。我可以告訴你，我現在百分之百健康。」

李政厚也指出，保持冷靜是關鍵，他坦言旅美第一年嘗試做太多事情，「我認為職業選手每個賽季都必須證明自己的價值，在南韓也是一樣。我沒有因此感到額外的壓力，我只是想盡可能多打比賽、幫助球隊，因為我去年沒有打很多比賽。」

雖然去年出賽數不多，李政厚上季並沒有像預期那樣，頻繁地把球打向空中。李政厚去年敲滾地球的比率為47％，飛球比率則是34.3％，擊出強勁擊球的比率為29.9％。李政厚對此表示已經找出原因，正在解決這個問題，應該能更好地擊出強勁的球。

李政厚在韓職培證英雄隊的隊友金慧成，這個休賽季以「3+2」的合約轉戰洛杉磯道奇。李政厚很期待與昔日戰友對決，「我很高興看到我們同時都在美國打球，這感覺超現實。」

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