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MLB》投手再生工廠名不虛傳！大回春的31歲左投點出道奇特別之處

2025/01/14 09:38

班達。（資料照）班達。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昔日為響尾蛇大物的31歲後援左投班達（Anthony Banda）曾面臨人生與職涯的十字路口，2024年卻在道奇投出生涯年。近日受訪時，班達也分享他眼中道奇球團的特別之處。

班達生涯效力過8支不同球隊，然而多年來成績始終掙扎，也讓他在2023年冬天認真考慮退休。2024年5月透過交易從守護者轉戰道奇後，班達繳出亮眼數據，出賽48場投49.2局，飆出50次三振，防禦率3.08，收下9個中繼點與2次救援成功。

班達球季中受訪時透露，道奇助理投手教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）協助他改造滑球，也成為他蛻變的關鍵。近日在訪問中，班達再度讚揚道奇球團：「我認為道奇的特別之處在於，他們不只看得到旁人也知道的表現，還能挖掘個人的強項，我覺得這很大程度上取決於教練與球員之間的理解與溝通。」

班達透露：「當我剛來到這裡時，他們給我最大的訊息就是做自己。我認為這讓他們更能和球員溝通、理解我們的需求，如此一來也能有效地傳達，我們需要在球種或是球路上進行哪些強化。我認為這就是他們做得非常出色的地方，特別是有分析數據等工具輔助。」

班達在季後賽（包含世界大賽）累積8局投球，防禦率為出色的1.13，幫助球隊奪冠。他也在休季取得仲裁資格，最終獲得道奇100萬美元合約。

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