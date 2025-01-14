MLB》只打半季的35歲老將比大谷更值得MVP？費城人強打語出驚人

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本巨星大谷翔平上季以10年7億美元加盟道奇，繳出史無前例「50轟50盜」，幫助道奇奪冠，也榮獲國聯MVP。不過費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos），卻認為國聯MVP得主應另有其人。

卡斯泰拉諾斯近日在節目中表示：「如果你把MVP定義為對球隊勝利影響最大的球員，那絕對沒有人比鷹俠（Jose Iglesias）的影響力更大。」

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「我認為他能帶來屬於拉丁族群的火花，讓林多（Francisco Lindor）找回他的活力，讓文托斯（Mark Vientos）在三壘防區感到自在，站穩每日先發的任務，讓從季初毫無方向感的一群人，得以闖進季後賽。」卡斯泰拉諾斯說道。

鷹俠休季與大都會簽下小聯盟合約，5月底升上大聯盟，出賽85場，打擊三圍.337/.381/.448，攻擊指數0.830，繳出4轟、26分打點。大都會在他的好表現之下，也走出季初的低潮，最終打進季後賽，可惜仍不敵道奇，在國聯冠軍賽止步。

鷹俠在季中以藝名「Candelita」發行新單曲《OMG》，這首歌也成為大都會的主題曲，凝聚所有球員的向心力。卡斯泰拉諾斯認為，鷹俠加入大都會後，用自己的方式做出貢獻，讓球隊朝著同一目標向前，「大谷對道奇奪冠確實發揮巨大作用，但我不確定他是否是讓道奇團結的唯一原因。」

卡斯泰拉諾斯強調：「這不代表大谷的表現不值得載入史冊，也不表示他不是出色的棒球員。如果我要打造一支球隊，我會選大谷而非鷹俠，這點毫無疑問，我不是笨蛋。但以我去年用自己的眼睛看棒球的方式，鷹俠才是真正的國聯MVP。」當節目主持人回應，數據分析社群並不會接受大谷以外的人獲得MVP，卡斯泰拉諾斯直言：「我不是數據分析師，我是棒球員。」

鷹俠。（資料照）

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