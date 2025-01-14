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澳網》回到過去？24歲地主女將的戰袍很熟悉 她分享原因

2025/01/14 09:38

艾維亞。（法新社）艾維亞。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕從會外賽打進會內賽的24歲地主女將艾維亞（Destanee Aiava），在澳洲網球公開賽女單首輪以5：7、7：5、7：6（10：5）逆轉比利時米奈恩（Greet Minnen），挺進次輪，也收下生涯大滿貫會內賽首勝。

世界排名195的艾維亞，身上穿的衣服並非品牌贊助，而是她自己網路上添購，這次澳網從會外賽到會內賽，而這些衣服都似曾相似，因為這些都是以前球員在場上穿過的款式，包括莎拉波娃（Maria Sharapova）和伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）。

「我在eBay找到這些衣服，我喜歡在這上面找我小時候喜歡的舊款衣服，我想我現在大概有6件。」艾維亞說：「其實我只是喜歡穿我自己的衣服，很高興沒看到每個人穿我現在的衣服。」

艾維亞在首輪穿的戰袍就是沃茲尼亞琪（Caroline Wozniacki）逾10年前穿的款式，她說：「我在臉書看到這件，我想我會選這件，因為只要35美元，真的很划算。」

艾維亞坦言自己會想要有贊助商，這樣就給別人穿一樣的衣服，「但現在我只要穿我自己想穿的，買我想要的。」

首輪在第三盤從3：5落後的險境死裡逃生，艾維亞成功闖過首輪，這也是她自2017年挑戰大滿貫以來的首場會內賽勝利，她下一輪將遭遇美國第10種子柯林絲（Danielle Collins）。

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