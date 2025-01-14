MLB》藍鳥進佐佐木朗希爭奪戰最終名單 傳讓多隊高層感到震驚

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，佐佐木朗希將在道奇、教士、藍鳥之間做出抉擇，預計下週某個時間點決定新東家。佐佐木朗希把藍鳥列入「最終名單」，傳出讓不少球隊的高層感到意外。

佐佐木朗希方已經通知洋基、大都會、小熊、巨人、遊騎兵等球隊不會與他們簽約。佐佐木朗希將會在道奇、藍鳥及教士這三隊之間做出決定。

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除了道奇、教士外，藍鳥出現在佐佐木朗希的「最終名單」，《ESPN》指出，這讓不少球隊的高層感到震驚。

藍鳥上季以74勝88敗排美聯東區墊底，農場系統的水準低於平均，近期也沒有與當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）達成延長合約共識。藍鳥也曾經被多名自由球員婉拒加盟，包含日本巨星大谷翔平、強打索托（Juan Soto）、塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）等人。

《ESPN》引述消息人士的說法，藍鳥與佐佐木朗希會面後，仍充滿信心和希望。

佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，其入札截止時間是美國時間1月23日下午5點。而2025年的國際自由球員簽約期從1月15日開始。

現年23歲的佐佐木朗希因未滿25歲，按規定只能簽小聯盟合約。藍鳥隊今年的國際自由球員簽約金配額為626.1萬美元，與教士相同，都比道奇隊的514萬6200美元還高。

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