MLB》佐佐木朗希在教士主場練投畫面瘋傳！美媒指雙方上週曾見面

〔體育中心/綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰,根據《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)指出,佐佐木朗希將在道奇、教士、藍鳥之間做出抉擇,預計下週某個時間點決定新東家。而佐佐木朗希在教士主場沛可球場(Petco Park)的練投畫面,近日在社群媒體上瘋傳。

現年23歲的佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台,由於未滿25歲,只能簽小聯盟合約,吸引至少20隊爭奪。傳出朗希方已經通知洋基、大都會、小熊、巨人、遊騎兵等球隊不會與他們簽約。佐佐木朗希將會在道奇、藍鳥及教士這三隊之間做出決定。

《日刊體育》報導,佐佐木朗希在教士隊沛可球場的練投畫面,在美國網路論壇「Reddit」傳開,接著社群媒體也瘋傳這段畫面。佐佐木朗希似乎身穿教士隊的練習衣,在多名選手和工作人員面前丟球。

根據權威美媒《The Athletic》指出,傳出佐佐木朗希上週在聖地牙哥與教士球團會面。

《今日美國》記者南丁格爾(Bob Nightengale)在社群媒體X上發文指出,過去一年來,道奇和教士一直是有望簽下佐佐木朗希的熱門球隊。這個情況依然沒有改變。南丁格爾再發文提到,教士對於佐佐木朗希的到來持謹慎樂觀的態度。

