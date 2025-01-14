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澳網》吳芳嫺換搭檔驚險逆轉勝！連兩年墨爾本女雙開胡

2025/01/14 10:47

吳芳嫺。（資料照，法新社）吳芳嫺。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女雙首輪，開季二連冠的台灣好手吳芳嫺近況甚佳，與俄國布林可娃（Anna Blinkova）首度合拍，就以4：6、6：4、7：6（10：8）大逆轉英國布雷琪（Jodie Burrage）／丹麥陶森（Clara Tauson），「台俄聯軍」率先開胡晉級32強。

澳網大滿貫女雙共64籤，本週世界女雙排名來到職業生涯新高42的吳芳嫺，延續先前奧克蘭、荷巴特連續兩週包辦WTA250等級冠軍的暖身氣勢，儘管搭檔從中國蔣欣玗換成布林可娃，「台俄聯軍」墨爾本公園初登場攜手3盤大逆轉，吳芳嫺也連續第2年澳網贏球。25歲台將手感發燙，開季迄今9連勝，期許延續氣勢和狀態，乘勝追擊挑戰個人去年16強（第3輪）的大滿貫女雙最佳戰績。

吳芳嫺／布林可娃開賽接連錯失率先破發機會，盤末反遭布雷琪／陶森突破，首盤拉鋸讓出。歷經磨合的「台俄聯軍」重振旗鼓，第7局搶攻回破，順勢扳回一城。戰線拉進決勝盤，雙方人馬互破纏鬥，吳芳嫺組合2：1領先，雖然聽牌第10局遭破發，關鍵搶10她們回穩滅火，8：8時連下2分，激戰2小時24分鐘出線。

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