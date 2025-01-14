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NBA》柯瑞26分又白忙一場 勇士末節被暴龍板凳奇兵打爆吞2連敗

2025/01/14 11:07

柯瑞（中）。（美聯社）柯瑞（中）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰勇士，靠著布歇爾（Chris Boucher）在末節狂掃17分的神奇表現，以104：101險勝勇士，賞給他們2連敗。

近4戰僅贏1場的勇士，今天作客暴龍，但受到傷病所擾，除了原本已在傷兵名單中的庫明加（Jonathan Kuminga），D.格林（Draymond Green）今天也缺陣，戰力再受創。

勇士和暴龍首節你來我往，但次節暴龍進攻多點開花，一度取得8分領先，隨後勇士回敬一波10：0攻勢超前，但多倫多大軍反擊相當迅速，半場打完暫時取得52：50小幅領先。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在上半場繳出15分為全場最高。

勇士在第3節打出28：23超車，但末節連續出現失誤，讓暴龍有機可乘，且布歇爾表現強勢連續得分，助隊持續和勇士纏鬥；終場前1分半鐘時，艾格巴吉（Ochai Agbaji）上籃，暴龍取得1分超前。

隨後柯瑞、威金斯外線出手都沒進，暴龍掌握籃板，艾格巴吉獲得機會灌籃，讓暴龍在最後3.8秒握有3分領先，希爾德（Buddy Hield）執行追平一擊落空，勇士慘遭逆轉，吞下2連敗。

暴龍今天6人得分上雙，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下全隊最高23分、8籃板，布歇爾拿下18分次之；勇士方面，柯瑞貢獻全場最高26分、7籃板、7助攻，威金斯20分。

巴恩斯。（法新社）巴恩斯。（法新社）

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