MLB》不打棒球了？曾待過洋基體系的26歲快腿 將投奔大學美式足球

湯普森。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《AL.com》記者史帝芬森（Creg Stephenson）報導，前大聯盟26歲外野手湯普森（Bubba Thompson）已註冊南阿拉巴馬大學（University of South Alabama）學籍，將以試訓生身份加入該校美式足球隊。

湯普森高中時期曾擔任四分衛，與南阿拉巴馬大學校友、現效力NFL達拉斯牛仔的外接手托伯特（Jalen Tolbert）當過隊友。而湯普森原本要去阿拉巴馬大學打棒球，但最終放棄並以2017年首輪新秀身分與遊騎兵簽約，開啟職棒生涯。

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作為一名右打外野手，湯普森因其運動能力與揮棒速度受到球探稱讚，但他長久以來始終無法突破擊球（Contact）能力不佳的罩門。小聯盟生涯累積165盜的他，2022年在遊騎兵迎來大聯盟初登場，格年表現不佳遭到DFA（指定讓渡），之後被皇家撿走，在小聯盟待到球季結束。

湯普森在2023年10月又被紅人撿走，但12月就再度遭DFA，並在2024年1月加入洋基體系，但同月又馬上遭到DFA，接著他又轉往雙城與紅人，終於在紅人獲得登上大聯盟的機會，但僅出賽17場就遭DFA，並回到小聯盟，季後成為自由球員。

湯普森尚未從棒球界宣布退休，但他近日在社群媒體上發布自己在南阿拉巴馬大學球場丟美足的影片。如果湯普森決定結束職棒生涯，他在大聯盟3個球季，將留下109場出賽、打擊三圍.232/.273/.295、攻擊指數0.568、1轟、13分打點與27盜的成績單。

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