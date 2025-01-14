棒球》「有像大谷這樣的選手...」 巨人OB反對高校野球引入DH制

日本高中棒球聯盟考慮引入DH制和7局制。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本高中棒球聯盟（簡稱高野聯），近期將討論是否引入指定打擊制（DH）和7局制，與國際棒球接軌。讀賣巨人名投桑田真澄近日受訪指出，因為有像「投打二刀流」大谷翔平這樣的選手，因此反對DH制度。

《日刊體育》報導，桑田真澄在本月12日回到高中母校PL學園高校，他受訪表示，個人是反對高中棒球賽引入DH制度，「有像大谷君這樣的二刀流選手，希望學生棒球一定要以此為目標。」

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對於7局制的比賽，桑田真澄舉在一天內在神宮球場進行大學棒球、職業棒球的比賽為例，「延長賽程，上午打兩場比賽，下午則舉行職業棒球賽。希望能探討哪些方法讓比賽維持9局制。」

此外，桑田真澄的母校PL學園，其入校資格限於完美自由教團（PL教團）的會員子弟，因此招生困難、學生人數持續減少，硬式棒球部更是處於停止活動的狀態。桑田真澄當天參加母校活動時表示，「在復活PL學園棒球部之前，希望大家能理解學校本身的存續狀況已經非常嚴峻。」

PL學園過去曾是日本棒球名校，孕育出多位知名棒球好手，包含桑田真澄、清原和博、立浪和義、宮本慎也、松井稼頭央、福留孝介、前田健太等球星。不過，PL學園棒球部在2016年已經停止活動。

桑田真澄在球員生涯曾短暫待過大聯盟海盜隊。（資料照，美聯社）

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