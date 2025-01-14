中職》統一獅「萊K歌」有你真好同樂會  2/15台南棒球場登場

統一獅「萊K歌」有你真好同樂會，2/15台南棒球場登場。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅為感謝球迷朋友長期的支持，自2006年起首次舉辦有你真好同樂會的統一7-ELEVEN獅，將球迷會以不同形式呈現，透過各種如「萊路跑」、「萊夯肉」、「萊辦桌」、「萊野餐」、「萊過年」等活動讓球迷與選手間有更近距離互動，邁入第17屆的有你真好同樂會，將於2025年2月15日盛大登場，邀請全台獅迷們一同進到臺南棒球場玩耍，享受在台南棒場場內盡情玩耍耍廢曬太陽的樂趣。

本次萊Ｋ歌有你真好同樂會，將台南棒球場分成三大區域，「舞台區」、「體驗區」、「平躺區」，舞台區安排嘉賓演唱、新秀舞蹈、選手Ｋ歌串燒，體驗區安排投打跑守備體驗、限定課程及及球星獅訊室，平躺區規劃萊恩、盈盈親子同樂、投準王及耍廢專區，整題活動將安排統一獅選手到每個不同體驗區域與球迷玩在一起，而每年活動最讓球迷期待的就統一球星簽名會，本次簽名會活動特別規劃「簽名會套票」，本次簽名會規劃10梯次參加，每梯次限額40位，每梯次開放4分鐘進行簽名會，本次簽名會活動限簽統一獅周邊商品，每人每個選手限簽名商品一樣，為讓活動能夠順利進行，本次簽名會活動不開放署名、拍照合影，避免影響活動進行。

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萊Ｋ歌有你真好同樂會一般入場票券每人250元，限量2000張，而統一獅球星簽名會套票1250元/張，限額400張，將於1月15日中午12:00於全台統一超商ibon售票系統開放預售販售，每人每次購票限購2張，凡需要入場參加活動者均一律須購票進場。

活動時間 ▌114.2.15（六）11:30-16:30

開放進場 ▌11:30 開放進場，13:00活動正式開始

活動地點 ▌臺南市立棒球場 場內

參加辦法 ▌購票即可進場參加活動

票價方案 ▌一般票250元/人；簽名會套票1250元（限額400張）

購票方式 ▌114.1.15（三）中午12:00全台ibon開放購票

售票網址 ▌https://pse.is/6yrn9d

場內活動 ▌

舞台區 | 嘉賓演唱、新秀舞蹈、選手K歌串燒

⚾體驗區 | 投打跑守體驗、限定課程、球星獅訊室

☀️平躺區 | 萊恩盈盈親子童樂區、萊恩酷、投準王

簽名位規則 ▌

簽名梯次 | 每梯次40位，共10梯次，*過梯不補簽*

出席選手 | 統一獅全體選手（入選2025 WBC資格賽選手將不參加本活動），詳細名單將於活動前一週公布

每梯時間 | 每梯開放4分鐘簽名

簽名物品 | 限簽統一獅周邊商品，每人每次每位球員限簽名一項物品，

嚴禁事項 |

❌不提供署名及其他特殊需求

❌嚴禁索取自拍，避免影響其他球迷簽名權益

備註說明 | 球團保留臨時異動出席選手名單之權益，造成不便請多見諒

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