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NFL》「離家」公羊攻守俱佳擊垮14勝維京人！分區賽對戰組合出爐

2025/01/14 12:51

公羊資深明星四分衛史塔福。（今日美國）公羊資深明星四分衛史塔福。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年賽季NFL外卡賽最終戰，國聯第4種子的洛杉磯公羊對決本季例行賽豪奪14勝3敗、第5種子明尼蘇達維京人。公羊靠著防守組全場的強力壓迫守死維京人，終場以27：9大勝，前進分區賽。

受到洛杉磯野火波及，聯盟日前也宣布此役將移師亞利桑那紅雀主場進行，這也是自1936年後，史上第2場不在高種子球隊主場進行的季後賽（超級盃除外）。今天現場也湧進許多公羊球迷。此外，公羊球員與教練在開賽前，都身穿印有「LAFD」（洛杉磯消防局）字樣的T恤，為洛杉磯祈禱。

公羊教練團身穿洛杉磯消防局的T恤。（法新社）公羊教練團身穿洛杉磯消防局的T恤。（法新社）

公羊明星外接手庫普（Cooper Kupp）身穿洛杉磯消防局的T恤。（美聯社）公羊明星外接手庫普（Cooper Kupp）身穿洛杉磯消防局的T恤。（美聯社）

背負著洛杉磯市民的期望，例行賽拿下10勝7敗的公羊，面對強敵維京人毫不畏懼。上半場明星四分衛史塔福（Matthew Stafford）20傳14中推進154碼，傳出2次達陣；防守組更是製造6次擒殺，寫下1988年以來的季後賽紀錄。公羊上半場就打出氣勢，24：3大幅領先維京人。

來到下半場，公羊率先追加一記射門。維京人在第三節5分05秒終於靠著明星近端鋒哈金森（T.J. Hockenson）拿下團隊第一次達陣，但兩分轉換失敗。仍以9：27落後的維京人在決勝節兩次交鋒都被擋下，最終公羊在全場球迷的倒數聲中，迎接這激勵人心的一勝，前進分區賽。

曾在3年前奪下超級盃冠軍的史塔福，今天發揮老將價值，穩定率領公羊維持士氣；公羊防守組更是此勝最大功臣，全場繳出追平季後賽單場紀錄的9次擒殺，還迫使維京人四分衛達諾德（Sam Darnold）掉球後拿下回攻達陣。公羊也繼2021年賽季後，再闖分區賽。

維京人四分衛達諾德遭擒殺。（今日美國）維京人四分衛達諾德遭擒殺。（今日美國）

本季頂替受傷整季報銷的新秀大物新秀麥卡錫（J. J. McCarthy）、率維京人打出佳績的四分衛達諾德，今40傳25中繳出245碼，傳出1次達陣，也被抄截1次。但維京人遭到公羊防守組壓迫，全場進攻力不從心，王牌外接手傑佛森（Justin Jefferson）上半場5次接球推進58碼後就毫無發揮，最終難逃近2年（上次為2022年）季後賽都一輪遊的命運。

公羊今戰勝維京人後，外卡賽所有賽事告一段落，分區賽對戰組合也全數出爐。公羊下一輪將交手國聯第2種子的費城老鷹，華盛頓司令昨擊敗坦帕灣海盜，次輪將對決國聯頭號種子底特律獅；美聯方面，第2種子水牛城比爾將強碰第3種子的巴爾的摩烏鴉，第4種子休士頓德州人，將面對頭號種子、衛冕軍堪薩斯酋長。

分區賽對戰組合出爐。（取自NFL官方X）分區賽對戰組合出爐。（取自NFL官方X）

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