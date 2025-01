NFL》「離家」公羊攻守俱佳擊垮14勝維京人！分區賽對戰組合出爐

公羊資深明星四分衛史塔福。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕2024年賽季NFL外卡賽最終戰,國聯第4種子的洛杉磯公羊對決本季例行賽豪奪14勝3敗、第5種子明尼蘇達維京人。公羊靠著防守組全場的強力壓迫守死維京人,終場以27:9大勝,前進分區賽。

受到洛杉磯野火波及,聯盟日前也宣布此役將移師亞利桑那紅雀主場進行,這也是自1936年後,史上第2場不在高種子球隊主場進行的季後賽(超級盃除外)。今天現場也湧進許多公羊球迷。此外,公羊球員與教練在開賽前,都身穿印有「LAFD」(洛杉磯消防局)字樣的T恤,為洛杉磯祈禱。

公羊教練團身穿洛杉磯消防局的T恤。(法新社)

公羊明星外接手庫普(Cooper Kupp)身穿洛杉磯消防局的T恤。(美聯社)

背負著洛杉磯市民的期望,例行賽拿下10勝7敗的公羊,面對強敵維京人毫不畏懼。上半場明星四分衛史塔福(Matthew Stafford)20傳14中推進154碼,傳出2次達陣;防守組更是製造6次擒殺,寫下1988年以來的季後賽紀錄。公羊上半場就打出氣勢,24:3大幅領先維京人。

來到下半場,公羊率先追加一記射門。維京人在第三節5分05秒終於靠著明星近端鋒哈金森(T.J. Hockenson)拿下團隊第一次達陣,但兩分轉換失敗。仍以9:27落後的維京人在決勝節兩次交鋒都被擋下,最終公羊在全場球迷的倒數聲中,迎接這激勵人心的一勝,前進分區賽。

曾在3年前奪下超級盃冠軍的史塔福,今天發揮老將價值,穩定率領公羊維持士氣;公羊防守組更是此勝最大功臣,全場繳出追平季後賽單場紀錄的9次擒殺,還迫使維京人四分衛達諾德(Sam Darnold)掉球後拿下回攻達陣。公羊也繼2021年賽季後,再闖分區賽。

維京人四分衛達諾德遭擒殺。(今日美國)

本季頂替受傷整季報銷的新秀大物新秀麥卡錫(J. J. McCarthy)、率維京人打出佳績的四分衛達諾德,今40傳25中繳出245碼,傳出1次達陣,也被抄截1次。但維京人遭到公羊防守組壓迫,全場進攻力不從心,王牌外接手傑佛森(Justin Jefferson)上半場5次接球推進58碼後就毫無發揮,最終難逃近2年(上次為2022年)季後賽都一輪遊的命運。

