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桌球》杜哈球星挑戰賽殺進正賽 洪敬愷、郭冠宏世界排名創新高

2025/01/14 11:44

16歲郭冠宏世界排名重返前200名。（取自WTT官網）16歲郭冠宏世界排名重返前200名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第3週世界排名，上週在WTT杜哈球星挑戰賽從資格賽一路殺進正賽64強的新生代好手洪敬愷、郭冠宏，排名都創下生涯新高，17歲女將葉伊恬也大幅上升53名，漲勢驚人。

男單世界排名前17本週都沒有變動，台灣一哥林昀儒仍居12名，上週在杜哈站決賽敗給日本名將張本智和的丹麥一哥葛洛斯，從25名上升至18名，表現最突出。

台灣選手方面，高承睿掉了1名來到24名、馮翊新47名、黃彥誠66名、廖振珽76名、張佑安78名。

17歲的洪敬愷在杜哈站收穫25分積分，從154名躍居142名；16歲的郭冠宏也從216名竄升至191名，雙雙創下生涯最佳。

葉伊恬本週世界排名上升53名，漲勢驚人。（取自WTT官網）葉伊恬本週世界排名上升53名，漲勢驚人。（取自WTT官網）

女單方面，世界排名前16同樣文風不動，台灣一姐鄭怡靜還是第八名。

20歲中國新秀蒯曼在杜哈站女單決賽以直落四橫掃日本女將木原美悠，進帳600分積分，排名從44名大幅進步至18名，直逼生涯最佳的17名。木原美悠也從29名回升至17名。

台灣女將方面，黃怡樺下跌3名來到36名，簡彤娟51名、陳思羽71名、李昱諄73名、鄭先知75名、劉馨尹87名。

智淵乒乓球館的葉伊恬在杜哈站，從資格賽一路打進16強才敗給蒯曼，還連續扳倒泰國莎薇塔布特、南韓朱芊曦等名將，賺進75分積分，排名從189大幅竄升至136名，距離生涯最佳的134名近在咫尺，也一舉超越王意如、鄭樸璿和黃禹喬，躍居台灣女子第8名。

葉伊恬本週在馬斯開特站再度通過資格賽考驗，晉級女單32強，至少可獲19分積分，下週排名也將創下生涯新高。

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