NBA》賽前吞5萬美元罰單 愛德華茲砍41分率灰狼近5戰奪4勝

愛德華茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）今天砍下41分，幫助灰狼在客場以120比106擊敗巫師，灰狼收下近5戰第4勝，目前以21勝18敗排西部第八。

愛德華茲日前對裁判比出不雅手勢，讓NBA聯盟今天祭出5萬美元的罰單。這次愛德華茲本季第5次遭聯盟開罰，其罰單金額合計高達28.5萬美元。

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灰狼今天作客華盛頓，前三節打完以82比79領先，末節愛德華茲跳出，單節11投6中，包含三分球5投3中，末節就獨拿20分，幫助灰狼最後以14分之差贏球。

愛德華茲全場25投14中，三分球11投5中，得到41分，另有7助攻、6籃板、3抄截、1次阻攻的表現，但全場發生7次失誤是整場最多。大前鋒藍道（Julius Randle）20分、10籃板，後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）13分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）11分11籃板，里德（Naz Reid）替補出發拿12分。

巫師以庫茲馬（Kyle Kuzma）22分最佳，波爾（Jordan Poole）20分，庫利巴利（Bilal Coulibaly）15分，薩爾（Alexandre Sarr）13分，喬治（Kyshawn George）10分。巫師目前以6勝32敗排東部墊底。

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