NBA》勇士本季首度跌破五成勝率 教頭柯爾自責：我的錯...

勇士一哥柯瑞（中）。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天拿到26分，但勇士最後在客場以101比104敗給暴龍，目前勇士以19勝20敗居西部第11名，本季首度勝率不到五成。根據灣區《NBC體育》報導，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後受訪坦言，「這是我的錯。」

勇士今在末節剩下約9分多鐘的時候，還以86比77領先，但暴龍回敬一波27比15的攻勢，其中布歇爾（Chris Boucher）獨拿17分，讓勇士吞下2連敗。先前17戰狂吞16敗的暴龍，此戰贏球後中止5連敗，目前以9勝31敗排東部倒數第三。

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「沒有很好的表現，執行不是很好，沒有足夠的紀律。」柯爾表示，「那是我的錯，我必須找到一個方法來幫助這支球隊，而我在這方面做得不好。」

勇士開季打出12勝3敗後，目前卻以19勝20敗排西部第11名。柯爾指出，比賽最後階段球隊沒有執行好，但事實上整場比賽攻守兩端都出現這種情況，進攻上也出現問題，「這是我們整個賽季最令人沮喪的夜晚之一。勝利就擺在我們眼前，我們卻輕易讓對手追回來。」

「這是防守掩護和進攻端執行缺乏紀律性，我是教練，所以這是我的錯。」柯爾說道。

此戰拿20分的勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）說，這場輸球不是柯爾的錯，「Steve是一位領袖，他總是願意承擔責任，這是全隊的責任，從球隊第一個人到最後一個人，每個人都可以提供幫助、多做一點，包含我自己。我們唯一能克服困境並改變結果的方式，就是讓球隊每個人都多付出一點。」

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