晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士本季首度跌破五成勝率 教頭柯爾自責：我的錯...

2025/01/14 14:08

勇士一哥柯瑞（中）。（法新社）勇士一哥柯瑞（中）。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天拿到26分，但勇士最後在客場以101比104敗給暴龍，目前勇士以19勝20敗居西部第11名，本季首度勝率不到五成。根據灣區《NBC體育》報導，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後受訪坦言，「這是我的錯。」

勇士今在末節剩下約9分多鐘的時候，還以86比77領先，但暴龍回敬一波27比15的攻勢，其中布歇爾（Chris Boucher）獨拿17分，讓勇士吞下2連敗。先前17戰狂吞16敗的暴龍，此戰贏球後中止5連敗，目前以9勝31敗排東部倒數第三。

「沒有很好的表現，執行不是很好，沒有足夠的紀律。」柯爾表示，「那是我的錯，我必須找到一個方法來幫助這支球隊，而我在這方面做得不好。」

勇士開季打出12勝3敗後，目前卻以19勝20敗排西部第11名。柯爾指出，比賽最後階段球隊沒有執行好，但事實上整場比賽攻守兩端都出現這種情況，進攻上也出現問題，「這是我們整個賽季最令人沮喪的夜晚之一。勝利就擺在我們眼前，我們卻輕易讓對手追回來。」

「這是防守掩護和進攻端執行缺乏紀律性，我是教練，所以這是我的錯。」柯爾說道。

此戰拿20分的勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）說，這場輸球不是柯爾的錯，「Steve是一位領袖，他總是願意承擔責任，這是全隊的責任，從球隊第一個人到最後一個人，每個人都可以提供幫助、多做一點，包含我自己。我們唯一能克服困境並改變結果的方式，就是讓球隊每個人都多付出一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中