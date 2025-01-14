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中職》回到剛進兄弟的初心 廖乙忠：希望表現給台鋼球迷看

2025/01/14 13:48

廖乙忠。（記者李惠洲攝）廖乙忠。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年季後遭中信兄弟戰力外，29歲右投廖乙忠今天正式向台鋼雄鷹報到，他很開心台鋼願意給自己再次的表現機會，也期許心態能回到以前剛進兄弟時的初心，「把自己最好的東西表現給教練看、表現給台鋼球迷看。」

哥哥廖任磊去年季後選擇自請離開味全龍，廖乙忠則是未獲兄弟放在60人保留名單。兄弟倆同樣面臨人生的十字路口，廖乙忠在和哥哥討論之後，就一起在沖繩進行自主訓練，如今也分別獲得台鋼和富邦悍將的青睞，職棒生涯又有了重新開始的機會，「我們不會講太多自己的規畫，但會互相關心，像是問他下一隊有確定了嗎？不會管太多，就是相互鼓勵。」

廖乙忠不像哥哥具日職資歷，他分別歷經在2013年日職選秀、2018年中職選秀落選，而後在2018年8月以自主培訓選手身分加入兄弟，直到2019年1月才成為正式選手，因此他懂那種從育成選手開始的心情，今年來到新環境後，就期許自己以回到初心的心態去面對，「有彎曲才有成長，棒球也不可能打一輩子，就是在有限的時間內把該做的做好。像你為什麼要打棒球？把棒球的初心做好。」

過去在兄弟一軍有累計250局的投球經驗，廖乙忠嘗試過先發、長中繼、短中繼等各式身分，今天第1天到台鋼報到尚未清楚定位，「教練給我什麼樣的角色，就盡量去發揮自己最大的優勢。」

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