晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯18分但出現7失誤 湖人第四節被馬刺打爆吞3連敗

2025/01/14 14:14

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人原本想用勝利為洛杉磯野火肆虐的憾事注入正向力量，卻沒能如願，第四節大崩盤，被打出37：13的攻勢，最終以102：126輸給馬刺，吞下3連敗。

由於洛杉磯野火肆虐，湖人原本10日對上黃蜂的比賽延期，12日出戰馬刺的比賽也改至今天登場，這也是湖人相隔5天後首次出賽。

湖人上半場繳出54.5％投籃命中率，A.戴維斯（Anthony Davis）拿13分，詹姆斯（LeBron James）有10分、5籃板、5攻，里維斯（Austin Reaves）也有12分、5助攻進帳，兩節打完取得62：53領先，馬刺以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的14分表現最佳。

最多取得11分領先的湖人，在下半場表現崩盤，第三節讓馬刺打出36：27的攻勢浪費優勢，第四節更是進攻大當機，只拿13分，還讓對手打出29：9的一波流攻勢帶走勝利。

馬刺投籃命中率達53.3％，先發5人得分皆達雙位數，溫班亞瑪拿23分、8籃板、5助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）有23分，巴恩斯（Harrison Barnes）得17分。

湖人全隊繳出44.3％準星，不敵對手的多點開花攻勢，A.戴維斯拿30分、13籃板，詹姆斯拿18分、8助攻但也發生7次失誤，團隊共18次失誤，也種下敗因。

溫班亞馬。（今日美國）溫班亞馬。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中