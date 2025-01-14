NBA》詹姆斯18分但出現7失誤 湖人第四節被馬刺打爆吞3連敗

詹姆斯。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人原本想用勝利為洛杉磯野火肆虐的憾事注入正向力量，卻沒能如願，第四節大崩盤，被打出37：13的攻勢，最終以102：126輸給馬刺，吞下3連敗。

由於洛杉磯野火肆虐，湖人原本10日對上黃蜂的比賽延期，12日出戰馬刺的比賽也改至今天登場，這也是湖人相隔5天後首次出賽。

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湖人上半場繳出54.5％投籃命中率，A.戴維斯（Anthony Davis）拿13分，詹姆斯（LeBron James）有10分、5籃板、5攻，里維斯（Austin Reaves）也有12分、5助攻進帳，兩節打完取得62：53領先，馬刺以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的14分表現最佳。

最多取得11分領先的湖人，在下半場表現崩盤，第三節讓馬刺打出36：27的攻勢浪費優勢，第四節更是進攻大當機，只拿13分，還讓對手打出29：9的一波流攻勢帶走勝利。

馬刺投籃命中率達53.3％，先發5人得分皆達雙位數，溫班亞瑪拿23分、8籃板、5助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）有23分，巴恩斯（Harrison Barnes）得17分。

湖人全隊繳出44.3％準星，不敵對手的多點開花攻勢，A.戴維斯拿30分、13籃板，詹姆斯拿18分、8助攻但也發生7次失誤，團隊共18次失誤，也種下敗因。

溫班亞馬。（今日美國）

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