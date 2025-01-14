路跑》嘉基公益路跑 4／26日民雄登場 陳葦綾等好手站台支持

奧運女子舉重金牌陳葦綾（中）等多位好手，今天為嘉基公益路跑站台助陣。 （記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院為籌建民雄鄉「雙福基督教醫院」與「社福長照大樓」守護山區鄉親健康，預定4月26日舉辦一場公益路跑活動，今天舉行宣傳記者會，奧運女子舉重金牌陳葦綾等多位好手到場站台響應支持，號召大家一同來「為愛多走一哩路」!

嘉基院長陳煒今天主持宣傳記者會邀請民眾參加路跑顧健康作公益。奧運女子舉重金牌陳葦綾、亞帕運跆拳金牌選手蕭翔文、U18田徑全國紀錄金牌朱婕瑀、全大運吊環9連霸體操天才陳智郁、亞運滑輪溜冰金牌王宥鈞等多位好手到場站台助陣。

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陳煒表示，嘉基成立67年，如長跑般地堅持醫療照護，路跑活動象徵著嘉基精神，此次活動結合國內企業、社團以及國際金牌運動員一同參與，希望能將這份愛與這份感動帶給社區民眾。

嘉基首次公益路跑活動，規畫21公里半馬及11公里 、3公里體驗跑，途經民雄鬼屋、民雄表演藝術中心、觀光農場等景點及8個補給站，參賽者不只來跑步，更享受嘉義獨具特色的地方觀光與知名美食。醫事人員報名費有5折優惠。

嘉基醫院預定4月26日舉辦一場公益路跑活動。（記者丁偉杰攝）

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