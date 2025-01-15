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名將喬科維奇、球后莎巴蓮卡澳網單打次輪登場 今日賽事預告與轉播

2025/01/15 06:57

塞爾維亞名將喬科維奇。（資料照，路透社）塞爾維亞名將喬科維奇。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由西部第1雷霆交手近期面臨低潮、近7戰僅2勝的七六人，第二場則是「小丑」約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，對決西部第5獨行俠，究竟誰能勝出呢，記得鎖定轉播囉！

澳網將迎來第四日的比賽，澳網男子單打賽事，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將對決葡萄牙21歲選手法里亞（Jaime Faria）；仍在追尋職業生涯首座大滿貫冠軍的茲維列夫（Alexander Zverev）要碰上世界排名47的西班牙馬丁尼茲（Pedro Martinez）

女子單打部份，白俄羅斯前球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）將對上22歲西班牙好手馬內蘿（Jessica Bouzas Maneiro）；美國名將高芙（Coco Gauff）則要對決英國布雷琪（Jodie Burrage）。

NBA

08：00 雷霆@七六人 緯來體育

10：30 金塊@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

澳網

08：00 第4日（上）愛爾達體育2台、博斯網球（06：30）、博斯運動1台（07：30）、博斯無限2台

08：30 第4日（上）愛爾達體育4台（場2 原音）、博斯網球（14：00）、博斯運動1台、博斯魅力、博斯無限2台（12：00）

16：00 第4日（下）愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯網球、博斯運動1台、博斯魅力（15：00）、MOMO綜合台

東亞超級聯賽

18：00 釜山KCC宙斯盾VS澳門黑熊 緯來體育、緯來精彩

20：00 生力啤酒人VS香港東方 緯來體育、緯來精彩

羽球

11：30 BWF 印度公開賽 32強（上）

16：30 BWF 印度公開賽 32強（下）

轉播:愛爾達體育3台

TPBL

19：00 戰神@海神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

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