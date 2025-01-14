中職》去年對陳柏清是奇特的一年 蕭任汶斷言「他今年會更好」

陳柏清。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕26歲的台鋼雄鷹左投陳柏清去年底歷經12強賽洗禮後，「大賽值」一下子衝高，母隊投手教練蕭任汶也以子弟兵為榮，「去年對柏清來講是很奇特的一年，我覺得他今年表現得會比去年更好。」

蕭任汶去年擔任台鋼一軍投手教練，對個人擔任教練的經驗值也有了積累，今年則轉到二軍擔任投手教練，他認為這在職棒是很常態的調度，「讓其他教練也有在一軍的經驗，橫田（久則）教練的經驗一定是比我好，既然『翅膀硬了』，那就再把橫田教練加上去，是加分的效果，應該更有機會像洪總說的打進季後賽。」蕭任汶今年就負責在二軍把要銜接上一軍的投手培育好，也有很重要的任務在身。

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對於培養出不錯師徒默契的陳柏清，蕭任汶被問及今年對他有何期許時，則先有些誇張地「啊」了一聲說：「不要再緊張了啦，12強我在家幫他加油，看到有一球都快投到看台上面。」說起話來維持一貫幽默口吻，蕭任汶當然清楚陳柏清經歷的大場面還不夠多，「我相信他也有自己的收穫，我覺得他今年表現得會比去年更好。」

台鋼開訓才第2天，蕭任汶也先讓陳柏清自己調整，「他會自己拿捏好什麼時候該進牛棚練投。」看到陳柏清一下子名利雙收，蕭任汶認為這是選手努力過後的附加價值，但隨後又笑說：「待會要跟他握一下手，沾沾喜氣，快過年了嘛。」

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