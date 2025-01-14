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中職》原本目標想寫「可以變張志豪」 台鋼林威漢期待升一軍的那一天

2025/01/14 17:15

林威漢。（記者李惠洲攝）林威漢。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕身為台鋼首批選秀最後一位指名球員，20歲的林威漢何時能升上一軍對隊史帶有另類指標意義，他今受訪時露出開朗笑容表示當然會期待上去的那一天，但那並非自己所能決定，「就做好該做好事」；至於今年目標，林威漢則透露「本來想寫希望可以變張志豪」，因為他是自己憧憬的偶像，但最後仍寫下最務實且重要的「健康」二字。

林威漢在國中畢業後透過ACE Program台日野球留學支援，赴日本高知中央高校就讀，畢業後考量家中經濟後返台並參與2022年中職季中選秀，結果一直到第26輪才獲台鋼第30指名。儘管是該年「最後指名」，林威漢仍然受到期待，他也透露，「領隊都會問我說，你什麼時候上來？」

儘管去年都未上一軍，林威漢也嘗到首次打滿整個球季的滋味，更深感健康的重要性，「因為我都沒有受傷，才可以打滿整季，我覺得健康很重要，所以今年目標還是健康。」只是去年打到後段也明顯感到疲勞，他認為如何維持打一整季的體能是重要課題。

但身為來自宜蘭三星鄉阿美族的林威漢，仍忍不住透露自己很欣賞同為阿美族的大學長張志豪，「我很喜歡他，加上又是同一個經紀公司，所以有問題，我都會問學長，而且他的影片，不管是訪問或經歷，我幾乎都看完了。」

去年張志豪因受傷待在二軍時，林威漢就逮住機會去當面請益，「我記得有次賽前打擊練習就跑去請問學長，他就說我們打擊的型滿像，要我肩膀不能縮太裡面，不然投手的內角球會打不到，他就稍微講一下，我也就記了下來。」他笑說，結果後來那場比賽單場就打了3支安打，「不過也出現1次跑壘失誤，還是很不應該」。

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