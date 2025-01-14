NBA》野火讓收藏品沒了 溫班亞瑪、保羅暖心送瑞迪克小孩簽名球衣

瑞迪克（黑衣左）、保羅（白衣中）、溫班亞瑪（白衣右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今日以102：126不敵馬刺吞下3連敗。賽後，馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與老將保羅（Chris Paul）的暖心舉動成了一大焦點。他們將比賽中穿過的球衣簽名後送給湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的2個孩子，瑞迪克也感慨表示：「他們的善舉令人感到溫暖。」

根據《NBC SPORTS》報導，近期加州洛杉磯帕利塞德大火（Palisades）對許多球員與社區造成重大影響，其中就包含瑞迪克位在當地高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的租屋處。「我們過去20年共同生活和育兒的所有重要物品都在那間房子裡，有些東西是無法取代的，永遠無法取代的。」瑞迪克在本周訓練前談及此事。

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在這些無法取代的物品中，就包含瑞迪克2名兒子諾克斯（Knox）與凱（Kai）的籃球收藏品。瑞迪克激動說道：「他們都是NBA的超級粉絲，在過去2年，我在家中錄製Podcast時，孩子們都能要到所有來的球員的簽名球衣與卡片，而現在這一切都沒了……」

溫班亞瑪與保羅得知此事後，決定將比賽中穿過的球衣送給這2位小球迷。溫班亞瑪在受訪時提到：「保羅早些時候問我是否可以這麼做，我當時並不知道他們是狂熱的球迷，但我很喜歡瑞迪克。」

溫班亞瑪表示，他聽說了這件事，而且瑞迪克與他的家人們受到這次災難的影響，因此為了讓孩子們開心，自己一定會這麼做。

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