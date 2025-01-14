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WTT挑戰賽》直落三扳倒非洲天王阿魯納 黃彥誠攜手台南幫師弟郭冠宏闖進16強

2025/01/14 17:54

黃彥誠直落三擊敗非洲天王阿魯納，闖進男單16強。（取自WTT官網）黃彥誠直落三擊敗非洲天王阿魯納，闖進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「海巡王子」黃彥誠今天在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男單首輪，以直落三扳倒世界排名20的「非洲天王」阿魯納，也是他繼去年亞錦賽擊敗中國名將梁靖崑後，國際賽又一力作。

面對實力強勁的阿魯納，世界排名66的黃彥誠毫無懼色，首局4:1強勢開局後，一路保持領先，11:5先馳得點。

次局，黃彥誠克服開局0:4落後，在7:8時展現出色的反手擰技術，一口氣連拿4分，11:8再下一城。第3局，黃彥城在8:4、10:8領先下雖然被阿魯納化解2個局點追到丟士，但決勝關頭，阿魯納正手彈網出界，黃彥誠隨後一記拿手的反手拉球得手，12:10鎖定勝利，16強將遭遇香港名將黃鎮廷和印度選手德賽的勝方。

從資格賽晉級的16歲台南小將郭冠宏，首輪也以3:2逆轉世界排名51的澳洲一哥裴煥，首度闖進16強

19歲的韓裔澳洲好手裴煥是去年大洋洲錦標賽男單冠軍，世界排名191的郭冠宏在2023年南韓青少年挑戰賽曾以直落三擊敗裴煥，但今天交手戰況卻意外地緊繃。

郭冠宏打完前3局，以11:6、7:11、9:11落後，第4局小郭在開局1:3落後下果斷的叫出暫停，恢復比賽後也逐漸找回節奏，打出一波10:4的反擊，11:7扳平戰局。

決勝局，郭冠宏延續上一局的氣勢，3:0開局，也逼得對手喊暫停。重回比賽後，小郭雖一度被對手追到5:4，但關鍵時刻，小郭展現優異的防守能力，回敬一波6:1的攻勢，11:5收下對戰2連勝，16強將對上中國向鵬和法國羅蘭德的勝方。

16歲小將郭冠宏逆轉澳洲好手裴煥，挺進男單16強。（取自WTT官網）16歲小將郭冠宏逆轉澳洲好手裴煥，挺進男單16強。（取自WTT官網）

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