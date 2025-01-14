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WTT挑戰賽》5局大戰力退合庫老將黃怡樺 17歲葉伊恬連兩站殺進16強

2025/01/14 18:38

葉伊恬力退合庫老大姐黃怡樺，連兩站闖進16強。（取自WTT官網）葉伊恬力退合庫老大姐黃怡樺，連兩站闖進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天在2025年WTT馬斯開特挑戰賽的「台灣內戰」中，以3:2力退合庫隊老大姐黃怡樺，連兩站從資格賽挺進女單16強，下一輪將遭遇日本名將木原美悠和中國好手石洵瑤的勝方。

葉伊恬上一站在杜哈球星挑戰賽一名驚人，世界排名從上週的189名竄升至136名，今天在32強賽迎戰世界排名36的黃怡樺，上演相差23歲的世代對決。

首局，葉伊恬在8:10落後下，驚險化解兩個局點後以13:11後來居上，次局小葉再度克服開局2:6落後，11:9再下一城。

經驗老到的黃怡樺第3局吹起反攻號角，以11:4、11:6連趕2局，扳平戰局，決勝局更以2:0開局，不過，葉伊恬及時回神，改變發球策略，打出一波6:1的反撲，6:3反超，也迫使黃怡樺叫暫停，重回比賽後，葉伊恬火感依舊火燙，在6:4領先時連得5分，鎖定勝利。

葉伊恬闖進16強後，至少可獲得50分積分，下週世界排名可望衝到114名左右，將寫下生涯最佳。

同樣通過資格賽考驗的黃愉偼，女單首輪對上世界排名22的南韓第一削球手徐孝元，以4:11、7:11、2:11落敗，無緣晉級16強。

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