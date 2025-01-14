NBA》談勇士建隊策略 老大哥D.格林：不該賭上未來！

D.格林。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕現年34歲的勇士老大哥D.格林（Draymond Green）近日在接受雅虎記者古德維爾（Vincent Goodwill）的訪問時，分享對勇士未來建隊方向的看法。D.格林表明自己與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）及教頭柯爾（Steve Kerr）一致認為，勇士不會因追求短期成功而犧牲長遠穩定。

D.格林強烈表示：「糟糕的球隊會這樣做、糟糕的球團會這樣做，而我們不是。」他堅信，勇士不會以犧牲長期穩定為代價來追求短期成功，球隊在建隊策略上將保持冷靜，不會盲目採取「Win Now」的心態。「我、柯爾和柯瑞都不認同賭上球隊未來的想法。」D.格林說道。

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過去10年間，勇士曾闖入6次NBA總決賽，並奪得4次總冠軍。然而，近期球隊戰績不佳，使管理階層考慮交易年輕球員，以引入頂級球星來輔助柯瑞和D.格林。

然而，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）推崇「雙時間軸」策略，希望像前勇士榜眼威斯曼（James Wiseman）、前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）這樣的選秀新星，能成長為未來的球星。

儘管目前成效並不明顯，但D.格林並不擔憂：「我們仍然會以最高水準競爭、仍然會竭盡全力贏球，但我從沒看過任何NBA球員每年都能贏球，因此你不能為了1、2年的失利就拋售未來的資產。」

D.格林認為，如果球隊要做出改變，那必須是正確的選擇，球隊也不會因情況不順利就做出愚蠢的決定，這只會讓球隊倒退5至7年。

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