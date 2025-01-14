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PLG》鋼鐵人罰球命中率是國內職籃11隊最慘 教練邱大宗怎麼看？

2025/01/14 19:20

邱大宗。（資料照，記者陳逸寬攝）邱大宗。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕罰球被視為籃球的基本功，但台灣兩大職籃聯盟TPBL、PLG共11隊，僅3隊罰球命中率達7成，甚至有球隊曾出現單場僅33.3％命中率的慘況，而球員的投籃準星欠佳也引發球迷議論，開酸「不夠格稱為職業籃球」。

鋼鐵人本季打了10場，有4場罰球命中率不到6成，場均罰球準星僅60.3％，不但是PLG 4隊之末，更在兩大國內職籃中敬陪末座。

針對鋼鐵人的罰球慘況，教練邱大宗表示，平常有特別加強罰球訓練，除了要求進球量之外，隊內練習也會有模擬比賽情境，營造在賽事進行中的氛圍，沒能達標也會有相對應的體能訓練，「但偏偏比賽中還是會當機。」

邱大宗認為，球員在場上功能性不同，任務也不一樣，像是大個子球員主打內線，投籃沒那麼好，沒辦法概括定論，但他也理性分析，「當球員站上罰球線，沒有任何防守干擾，可以自主控制投籃，應該罰球要有80％以上的把握度才行，這是一定要要求的。」

鋼鐵人陣中罰球最可靠的是陳范柏彥的85％準星，但其餘球員罰球命中綠不到7成，在球隊得分火力排聯盟最弱的情況下，還沒辦法把握罰球得分，是戰績不佳的關鍵之一，邱大宗說：「球員罰球命中率不好，或是團隊罰球命中率偏低，這個是需要修正且必須加強。」

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