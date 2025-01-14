TPBL》特攻、戰神罰球準度排聯盟倒數 兩隊教練點出關鍵因素

中信特攻的61.9％罰球命中率在TPBL敬陪末座。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕罰球被視為籃球的基本功，但台灣兩大職籃聯盟TPBL、PLG共11隊，僅3隊罰球命中率達7成，甚至曾出現有球隊繳出單場33.3％命中率的慘況，而球員的投籃準星欠佳也引發球迷議論，開酸「不夠格稱為職業籃球」。

11隊罰球命中率最佳是PLG台鋼獵鷹的73.2％，再來是TPBL福爾摩沙夢想家的70.5％，PLG領航猿的70％，其餘8隊都低於7成，中信特攻的61.9％在TPBL敬陪末座，而PLG鋼鐵人的60.3％則是兩聯盟最糟。

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對比之下，日本職籃B LEAGUE共24隊，有21隊罰球命中率破7成，全聯盟場均準星達73.2％，至於南韓KBL聯賽10隊有6隊達7成，全聯盟平均命中率為71.4％，也顯現台灣職籃球員的罰球準度確實有待加強。

針對特攻本季團隊罰球命中率不佳的問題，執行教練莫米爾認為球員的信心是關鍵因素之一，「當少了原本的主力在場時，其他選手還沒有扛起勝負的準備，場上過於保守是最大的問題，也因此延續到罰球，而我們也希望選手在防守的自信能帶到進攻上，也是我們調整的方向。」

台北戰神的63.2％罰球命中率在TPBL也只優於特攻，對此，總教練許皓程分析，主要是心理素質問題影響，「練習沒人干擾，但比賽中有較多干擾因子，且罰球命中率不佳的言論聽久了，球員可能會因為在意反而更做不好。」

許皓程說，「第一顆不進，第二顆會告訴自己要進，但肌肉緊繃，罰球節奏反而不對，所以不斷提醒球員不要想太多，就專注在基本面上，並且多加練習。」

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