晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻、戰神罰球準度排聯盟倒數 兩隊教練點出關鍵因素

2025/01/14 19:25

中信特攻的61.9％罰球命中率在TPBL敬陪末座。（資料照，記者林正堃攝）中信特攻的61.9％罰球命中率在TPBL敬陪末座。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕罰球被視為籃球的基本功，但台灣兩大職籃聯盟TPBL、PLG共11隊，僅3隊罰球命中率達7成，甚至曾出現有球隊繳出單場33.3％命中率的慘況，而球員的投籃準星欠佳也引發球迷議論，開酸「不夠格稱為職業籃球」。

11隊罰球命中率最佳是PLG台鋼獵鷹的73.2％，再來是TPBL福爾摩沙夢想家的70.5％，PLG領航猿的70％，其餘8隊都低於7成，中信特攻的61.9％在TPBL敬陪末座，而PLG鋼鐵人的60.3％則是兩聯盟最糟。

對比之下，日本職籃B LEAGUE共24隊，有21隊罰球命中率破7成，全聯盟場均準星達73.2％，至於南韓KBL聯賽10隊有6隊達7成，全聯盟平均命中率為71.4％，也顯現台灣職籃球員的罰球準度確實有待加強。

針對特攻本季團隊罰球命中率不佳的問題，執行教練莫米爾認為球員的信心是關鍵因素之一，「當少了原本的主力在場時，其他選手還沒有扛起勝負的準備，場上過於保守是最大的問題，也因此延續到罰球，而我們也希望選手在防守的自信能帶到進攻上，也是我們調整的方向。」

台北戰神的63.2％罰球命中率在TPBL也只優於特攻，對此，總教練許皓程分析，主要是心理素質問題影響，「練習沒人干擾，但比賽中有較多干擾因子，且罰球命中率不佳的言論聽久了，球員可能會因為在意反而更做不好。」

許皓程說，「第一顆不進，第二顆會告訴自己要進，但肌肉緊繃，罰球節奏反而不對，所以不斷提醒球員不要想太多，就專注在基本面上，並且多加練習。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中