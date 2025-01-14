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NBA》尼克近7戰吞5敗！ 前鋒哈特批球隊缺乏執行力

2025/01/14 21:06

哈特。（今日美國）哈特。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕尼克雖然在昨日擊潰公鹿，但在今日背靠背對上活塞的比賽，最終以119：124敗給對手。賽後，尼克前鋒哈特（Josh Hart）在更衣室受訪並沮喪表示：「我們正輸掉一些不該輸的比賽。」

根據《SNY》報導，當被問及球隊具體需改進哪些方向，哈特表示會在更衣室內討論，但核心問題在於能量與執行力：「我們需要更有壓迫感、更專注於細節並加強溝通。」他認為球隊必須找到方法帶來能量並執行戰術，輸球可以有很多藉口，但必須打出表現。

尼克近期狀態低迷，在近7場比賽中僅取得2勝。哈特直言，若球隊想在賽季末成為強隊，就必須開始修正問題：「現在已經來到賽季的一半，對於上半季我們已無能為力，但我們必須專注於下半季。」

本場比賽，哈特攻下12分，另有14籃板、5助攻，正負值＋6為全隊最高。

另外，今日轟下31分的尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）也說道：「我們比之前進步，但仍有很多需要提升的地方，無論是第1場還是第82場，我們每天都要保持進步的心態。」

本場比賽雙方勢均力敵，2隊投籃命中率都為50%，且都命中15記三分球，籃板數尼克也僅多活塞3個。然而，尼克全隊17次失誤卻成為關鍵，首節便發生6次失誤，導致早早落後活塞11分。相比之下，活塞僅有11次失誤。

對此，尼克主帥希波鐸（Tom Thibodeau）坦言：「我們今晚的失誤太多了，這傷害了我們。」他表示，球隊每天都會面對挑戰，而今日碰上的是一支狀態火熱的球隊，雖然今天是背靠背作戰，但必須找到取勝的方法。另外，希波鐸也稱讚活塞的投籃非常優秀，打得也很出色。

儘管如此，希波鐸仍對球隊的進步表示認可：「我們比賽季初時的狀態好，但還有很長的路要走，我們需專注於每日的進步，以確保賽季結束時能打出最佳表現。」

今日布朗森（Jalen Brunson）雖繳出31分、4籃板、11助攻、1抄截的表現，但其三分7投僅1中，發生4次失誤。.

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