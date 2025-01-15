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中職》「撐過比較難熬的那幾年」 江承諺有話跟高卒後輩說

2025/01/15 06:58

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕身為2013年首批高中生選秀成員，29歲左投江承諺去年在台鋼雄鷹投出穩定「鷹」心的身價，今年可望收下平均月薪逾40萬元的3年複數年合約，他對於有意投入職棒的高中畢業球員也給出建言：「最重要的是，要讓自己保持挑戰的心態。」

12年前的首批高中生選秀共13人獲中職球團青睞，如今剩江承諺、陳子豪、梁家榮和朱承洋4人仍在職棒發展，而高卒球員挑戰職棒成為一線球星的難度很高，才幾年就被淘汰的例子則是不勝枚舉。

江承諺當然知道這條路並不好走，若順利的話，他今年季後將符合9年年資的自由球員資格，但他不諱言，這都是撐過難熬的那幾年，才得來的成果，自己也面臨過苦等不到機會的時候，被問及那時該如何調適時，他則說：「就是把自己準備好」。

「我們高中生畢業就進來打職棒，有年紀上的優勢，也有心態較不成熟的劣勢，進來可能心態一下子就瓦解，像高中生進職棒難免愛玩，就要看你如何維持住自己對棒球負責任的感覺。」江承諺說。

江承諺認為，出來選秀其實都是那一屆的佼佼者，但在職棒跟業餘有很大落差，業餘可能要到四強戰、冠軍戰才開始有強度的比賽，但在職棒每場的強度都很強，「有些球員比較容易因為一場球的信心就跑掉，所以就要保持挑戰的心態，不要那麼容易認輸，出來選秀都是名校的球員比較多、在高中都算沒什麼輸過，但在職棒的失敗機率比較高，心態要保持正面比較好。」

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