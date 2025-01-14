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棒球》悠遊卡公司捐750萬12強紀念卡所得 潘傑楷、林立鼓勵球員勇敢追夢

2025/01/14 20:33

林立、潘傑楷。（記者林正堃攝）林立、潘傑楷。（記者林正堃攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台灣隊在2024世界12強棒球錦標賽奪冠，紀念悠遊卡熱銷26萬餘張，悠遊卡公司今（14）日捐出售卡所得750萬餘元給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，推廣原鄉棒球運動。選手潘傑楷和林立表示，能被印在悠遊卡上相當難能可貴，希望能讓偏鄉小球員有新的球具使用，在球場上開心打球有更好表現，更鼓勵他們超越學長朝夢想前進。

台東出身的潘傑楷表示，知道發行紀念悠遊卡時很開心，除了有紀念價值，更能以實質行動支持原鄉棒球。他回憶小時候球具都是用學長留下來的舊手套或釘鞋，希望此次捐款讓小球員有新的球具使用，在球場上有更好的表現，繼續努力，勇敢做夢。

花蓮出身的林立分享，從接觸許多偏鄉小朋友的經驗看到，他們的裝備或球具都比較老舊，經費跟北部比起來有差距，打球特別辛苦，這次活動可以幫助偏鄉學童球員，讓他們朝棒球路邁進。林立鼓勵小朋友，不用去管當下處境辛不辛苦，希望他們都可以因為喜歡棒球而去打棒球，將來超越學長，往夢想前進。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，此次發行紀念卡數量及捐款金額均為史上最高，協助原鄉孩子升級棒球場地、裝備及訓練所需，希望培養更多厲害的球星。林志盈也鼓勵民眾不只是買一張悠遊卡，更應該走入棒球場，他說進場看球就是對球員對大的鼓舞。

中職會長蔡其昌表示，只有把基層棒球做好，才會有好的職棒選手，兩者脣齒相依，職棒基層巡迴列車四年來沒有停止，近兩年去了澎湖和金門，希望此次捐款能讓孩子有更好的訓練條件跟支援。

悠遊卡公司14日捐出「2024世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」售卡所得750萬餘元給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，推廣原鄉棒球運動。（記者林承鴻攝）悠遊卡公司14日捐出「2024世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」售卡所得750萬餘元給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，推廣原鄉棒球運動。（記者林承鴻攝）

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