台南之光 林哲瑄的父親林漢森奉獻體壇逾30年榮退

金城國中教練林漢森（右）即將榮退，台南市長黃偉哲（左）今日頒發獎牌感謝奉獻體壇教育。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市金城國中教練同時也是中華職棒選手林哲瑄的父親林漢森，在體壇耕耘超過30載，為南市培育出無數優秀運動選手，將於今年2月屆齡退休。市長黃偉哲今（14）日頒發獎牌感謝，並期許他退休後延續傳承運動熱情。

林漢森教練自幼在高雄旗津成長，海岸線的旖旎風光，激發他對運動的熱情與憧憬，同時培養他不畏艱難，勇往直前的性格。在1986年成為教育部第1屆儲訓的專任運動教練，在體壇耕耘超過30載，也陪伴許多選手在田徑場上跑出夢想。林漢森將選手視如己出，輔導選手建立正向觀念，去（2024）年獲得師鐸獎的肯定。

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黃偉哲表示，林漢森教練不僅長期投入教導金城國中歷屆體育生，也培育出在棒球、射箭上有卓越表現的兒子林哲瑄、林哲瑋，成為台灣之光。俗諺說「有狀元學生，沒有狀元老師」，但要教出優秀的學生或體育選手，需付出相當多的心力，尤其是最頂尖的體育選手能在競技場上出人頭地，為國爭光，更是不容易。

黃偉哲強調，南市睽違22年，今年再次爭取舉辦全國中等學校運動會，希望能將賽事順利完成，再創佳績，也是送給林漢森教練最好的禮物。期待林教練未來仍持續關心南市的體育選手培育，讓選手都有更好的發展。

體育局長陳良乾表示，林漢森教練盡心盡力培育無數優秀運動選手，像是鉛球國手馬皓瑋、徑賽接力的鄭博宇、跨欄好手易柏安等，優秀選手多不勝數，且教練都能依照選手特性指導，使其適性發展，讓選手能夠在各項賽事勇奪佳績。

金城國中教練林漢森（左4）即將榮退，台南市長黃偉哲（左5）頒發獎牌感謝，體育界人士偕同出席合照。（台南市府提供）

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