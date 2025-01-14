棒球》WBC資格賽前國際交流賽預計平日登場 蔡其昌：票價盡量親民

中職會長蔡其昌14日表示，WBC資格賽前國際交流賽很可能辦在平日。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕WBC世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，資格賽前2場國際交流賽將在台北大巨蛋舉辦，中職會長蔡其昌14日透露，交流賽很可能辦在平日；此外，因為12強以來球迷都花了很多錢購買各種周邊商品，因此有建議以比較親民的票價讓球迷進場觀賽。

蔡其昌表示，最慢下週會公佈國際交流賽對手、舉辦時間及票價，尤其票價會是大家比較可以接受，甚至是「比較高興的價格」來回饋給球迷朋友。比照去年捷克交流賽，會在大巨蛋舉辦2場，同樣由國家隊出戰。

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不過這次國際交流賽要辦在假日的機會不高，蔡其昌解釋，因經典賽資格賽主辦單位已包走賽前大巨蛋的週末時段，配合台灣隊訓練時間或許就不會排在週末。至於是否邀請偏鄉小朋友進場看球，蔡其昌說考量到屆時已經開學，可能有點困難，但若小朋友很有興趣會嘗試盡量安排。

此外，世界12強賽冠軍紀念悠遊卡熱銷26萬餘張，不過仍有球迷敲碗表示沒買到，蔡其昌期待悠遊卡公司再次販售，他說球迷都很希望能珍藏美好記憶，謝謝悠遊卡公司願意將售卡所得750萬餘元全數捐給中職、棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會三個單位， 一起推動基層棒球。

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