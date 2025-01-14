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籃球》台灣職籃投籃命中率怎麼了？ 球評左從凱：應回到根本問題

2025/01/14 22:13

左從凱。（資料照，記者林正堃攝）左從凱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕罰球被視為籃球的基本功，但台灣職籃TPBL、PLG共11隊，本季僅3隊罰球命中率達7成，把握度還有待加強，球評左從凱認為，「應該回到最根本的問題，命中率不好就是多練。」

球員出身的左從凱表示，罰球不準的原因之一可能是球員在高強度的比賽對抗下，因肌肉緊繃來不及調整，也因此影響投籃手感，但他也直白地說，「別的國家肯定也有更好的洋將，但我認為這都是藉口，投不進就是多練、多檢討，100球不夠，就練200球，練到投得進為止，若量夠了還不準，就看是不是心理層面的問題。」

外界普遍認為控衛或前鋒的投籃手感可能比中鋒更好，在罰球把握度要更好，左從凱表示，中鋒因身體對抗更有機會要到罰球機會，「所以不管什麼位置，都該把罰球練好，若掉到6成以下真的不及格。」

除了罰球之外，在當今崇尚三分球的時代，台灣職籃球員的外線準度也有待加強，夢想家的31.4％三分球命中率已是TPBL最佳，PLG則以領航猿的32.9％排4隊之最。

左從凱直白表示，過去他在球員時期看過很多很準的射手，像是羅興樑、周俊三都是那種拿起球就會有感覺他會進的球員，但現在台灣職籃似乎沒讓他看到有這樣的射手存在，「若真要舉例，目前可能只有呂政儒，看他的國際賽經驗和在裕隆時期的表現，只是現在好像沒有其他這樣的球員，這也是台灣最缺的。」

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