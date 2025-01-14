印度賽》王齊麟／邱相榤直落二擊敗蘇格蘭兄弟檔 台灣3組男雙首輪過關

王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合王齊麟／邱相榤今天在超級750系列印度羽球公開賽首輪，以21：11、21：15輕取蘇格蘭兄弟檔格里姆利，闖進16強。

摘下兩面奧運金牌的王齊麟，在搭檔李洋退休後，改和邱相榤持續在國際賽打拚。兩人在新年首站馬來西亞公開賽首輪擊敗世界第1的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），可惜16強敗給中國組合劉毅／陳柏陽，無緣8強。

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王齊麟／邱相榤這週在印度首輪遭遇蘇格蘭兄弟組合C.格里姆利（Christopher Grimley）／M.格里姆利（Matthew Grimley）雙方沒有交手紀錄。

王齊麟／邱相榤在開賽取得8：2領先，一路穩定發揮，以21：11先馳得點。不過，進入第2局，對手打法調整，一度領先，但麟榤配後來居上，最後以21：15收下勝利；麟榤配晉級16強後將碰上南韓真龍／姜敏赫，雙方沒有交手紀錄。

其他男雙方面，楊博涵／劉廣珩以10：21、22：20、21：14逆轉法國組合波波夫兄弟檔；李芳任／李芳至以21：14、21：17擊敗自家人李哲輝／楊博軒，首日共有3組男雙過關。

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