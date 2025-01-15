澳網》謝淑薇混雙再搭傑林斯基 第6種子台波聯軍尋求衛冕

謝淑薇（左）去年與傑林斯基勇奪澳網混雙首冠。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽32席的男女混合雙打籤表出爐，去年首度奪冠的「台灣一姊」謝淑薇，再度攜手波蘭老搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），第6種子「台波聯軍」即將尋求衛冕。

謝淑薇和傑林斯基去年合作無間，在墨爾本公園一路過關斬將，攜手混雙掄元，之後又於溫布頓錦標賽打下混雙第2冠。如今兩人再度組軍，首戰澳洲地主外卡兄妹檔E.瓊斯（Emerson Jones）／H.瓊斯（Hayden Jones），由於對手年僅16、18歲，各界普遍認為，屆時難與經驗豐富的小薇組合抗衡。

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謝淑薇上屆澳網包辦混雙、女雙共兩座大滿貫冠軍，寫下賽史24年紀錄，今年她的女雙戰友換成拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），第3種子「台拉聯軍」預計週四首戰英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）／斯洛伐克米哈莉可娃（Tereza Mihalikova），可望在下半籤表順利開胡。

詹皓晴則與巴西41歲老將梅洛（Marcelo Melo）首度合拍混雙，「台巴聯軍」同樣面對地主外卡比勒爾（Kimberly Birrell）／史密斯（John-Patrick Smith）。

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