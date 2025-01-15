MLB》曾與陳偉殷當4年隊友 前金鶯左投馬祖茲死因疑吸毒過量

前金鶯左投馬祖茲。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前金鶯左投馬祖茲（Brian Matusz）上週意外過世，享年37歲。根據巴爾的摩當地警方一份報告顯示，馬祖茲可能死於藥物過量。

根據《Baltimore Banner》報導，馬祖茲在當地時間1月6日過世，他的母親伊莉莎白（Elizabeth）當時到馬祖茲位在亞利桑那的住家探訪，因為馬祖茲沒有回應敲門，讓伊莉莎白從浴室的窗戶進入誌家，發現馬祖茲躺在沙發上，身體冰冷、嘴巴上有白色物質。

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馬祖茲附近的地上發現一個打火機、一根吸管、一小片鋁箔紙，這些物品有時被用來吸入吩坦尼、海洛因、古柯鹼等毒品。根據當地警方的報告，馬祖茲的身上沒有明顯外傷、或被謀殺的跡象。

馬祖茲是在2008年美職選秀會首輪第4順位獲金鶯選進，他在2009年首度登上大聯盟舞台，2010年交出10勝12敗、防禦率4.30的成績。馬祖茲在2016年季中被交易至小熊，該年之後就沒有再站上大聯盟舞台。

生涯在大聯盟8個賽季，馬祖茲累積27勝41敗、平均防禦率4.92的成績。馬祖茲曾與台灣好手陳偉殷在2012年至2015年賽季當過隊友。

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前金鶯左投馬祖茲（右）曾與台灣好手陳偉殷共事4年。（資料照，美聯社）

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