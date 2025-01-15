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日職》向「前輩」孫易磊請益！軟銀台灣火球男張峻瑋談選擇日職關鍵

2025/01/15 07:59

張峻瑋（左）。（資料照，記者王藝菘攝）張峻瑋（左）。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心/綜合報導〕穀保家商19歲火球男張峻瑋以育成合約加盟日職軟銀，日前已展開隊內新人聯合自主訓練。張峻瑋近期受訪透露，自己有向效力日本火腿的台灣「前輩」、同是出自穀保的孫易磊請益，同時他也分享選擇挑戰日本職棒的關鍵。

日媒《Number》棒球記者田尻耕太郎撰文訪問張峻瑋，他也透露當前目標：「我認為現在最重要的是先適應日本和職業棒球，訓練內容中也包括一些台灣高中沒有的核心肌群訓練，這對我來說是新挑戰。」

張峻瑋指出，他在去年12月起就已經開始在牛棚練投，到日本時肩膀狀態已經恢復至7到8成左右，但他也明白當前最重要的是加強體能，以避免受傷。

此外，他也從日本火腿的另一位台灣火球男孫易磊學到寶貴經驗，孫易磊告訴他，「賽季中期體力會開始有些不支，導致球速下滑。」張峻瑋也因此學到保持整季穩定體力的重要性。

談到為何選擇日職，張峻瑋表示：「參加國際賽時也去過美國，看過當地的環境，但我覺得日本更適合我。日職水準很高，且注重細節，對我來說是非常好的學習機會。」他還補充：「我沒特別在意同世代台灣選手之間的競爭，但我會努力爭取早日上一軍。」

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