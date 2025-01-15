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MLB》日本二刀流大物森井翔太郎傳加盟運動家 簽約金力壓日職標準

2025/01/15 08:33

森井翔太郎。（資料照，產經體育提供）森井翔太郎。（資料照，產經體育提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕來自日本東京桐朋高校的「投打二刀流」大物好手森井翔太郎，去年選擇不投入日職選秀、直接挑戰美職，傳出吸引約9支美職球團爭取。根據《體育報知》報導，森井翔太郎將以小聯盟約加盟運動家，簽約金估計為150萬美元（約新台幣4998萬元）。

現年18歲的森井翔太郎身高183公分、體重88公斤，是一名右投左打的選手，能鎮守游擊防區，最快曾經丟到153公里。這位高中生涯累積45轟的二刀流好手，去年的比賽曾吸引包含日本、美職共14隊球團的球探觀看。

森井翔太郎去年9月曾考慮到美國讀大學、或是直接參加日職選秀，他與家人們去美國6天，視察大聯盟、小聯盟1A、以及美國的大學環境後，森井決定要加盟大聯盟球團。

《體育報知》指出，森井翔太郎在去年的日職選秀會前，向日職12隊告知要挑戰美職舞台，請各隊不要指名。一名日職球探說，原本的第一指名好手沒了。

一名被看好能在選秀會高順位獲日職球團選進的高中生，如今卻不加盟日職球隊，而是直接與美職球團簽約，這是極為罕見的事情。過去包含日本巨星大谷翔平、菊池雄星也都曾考慮要直接加盟美職球團，最後兩人還是先投入日職，接著再轉戰大聯盟舞台。

森井翔太郎的簽約金約為150萬美元，換算約2.4億日圓。而日職新人選手的簽約金上限則是1億日圓，另外加上5000萬日圓的激勵獎金。由於美職球團的簽約金高出日職球團許多，這代表未來日本國內的業餘好手，有可能會加速出現挑戰旅美的趨勢。

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