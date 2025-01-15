MLB》與柯爾扛起洋基左右護法！投教分析71億弗里德與眾不同之處

佛里德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以8年2.18億美元（約新台幣71.9億）簽下前勇士王牌左投佛里德（Max Fried），他來季將與塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）撐起洋基左右護法。洋基投手教練布雷克（Matt Blake）受訪，點出佛里德的獨特之處。

洋基網羅佛里德後，將與柯爾分別擔任2號與1號先發，先發輪值剩下3席，預計將由羅冬（Carlos Rodón）、希爾（Luis Gil）與施密特（Clarke Schmidt）補上，至於史卓曼（Marcus Storman）已經被洋基擺上交易桌，但目前尚未有買家。

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大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導提到，洋基投手教練布雷克指出，佛里德與洋基現有的先發投手群有些不同，「我們的投手多偏向三振型，且比較容易被打出飛球。」他表示，佛里德更擅長運用各式變化球種，控制在好球帶每個角落，「這是我們目前少有的風格。」

布雷克分析，以洋基球場的特性來看，控制全壘打傷害至關重要，而正這是佛里德的強項之一。佛里德上季在勇士投174.1局，僅挨13轟，布雷克表示，他看好佛里德來季能吃下175至180局，而過去佛里德僅在2022年達標，當年他投185.1局，送出170K、挨12轟，防禦率2.48。

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