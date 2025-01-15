晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》與柯爾扛起洋基左右護法！投教分析71億弗里德與眾不同之處

2025/01/15 08:50

佛里德。（資料照）佛里德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以8年2.18億美元（約新台幣71.9億）簽下前勇士王牌左投佛里德（Max Fried），他來季將與塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）撐起洋基左右護法。洋基投手教練布雷克（Matt Blake）受訪，點出佛里德的獨特之處。

洋基網羅佛里德後，將與柯爾分別擔任2號與1號先發，先發輪值剩下3席，預計將由羅冬（Carlos Rodón）、希爾（Luis Gil）與施密特（Clarke Schmidt）補上，至於史卓曼（Marcus Storman）已經被洋基擺上交易桌，但目前尚未有買家。

大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導提到，洋基投手教練布雷克指出，佛里德與洋基現有的先發投手群有些不同，「我們的投手多偏向三振型，且比較容易被打出飛球。」他表示，佛里德更擅長運用各式變化球種，控制在好球帶每個角落，「這是我們目前少有的風格。」

布雷克分析，以洋基球場的特性來看，控制全壘打傷害至關重要，而正這是佛里德的強項之一。佛里德上季在勇士投174.1局，僅挨13轟，布雷克表示，他看好佛里德來季能吃下175至180局，而過去佛里德僅在2022年達標，當年他投185.1局，送出170K、挨12轟，防禦率2.48。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中