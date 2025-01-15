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MLB》大聯盟球員不常練球？日本名捕古田敦也：早上6點人就在球場

2025/01/15 09:19

圖為大聯盟捕手春訓蹲捕接球。（資料照，美聯社）圖為大聯盟捕手春訓蹲捕接球。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職名捕古田敦也、谷繁元信近日上日本職棒名球會的官方YouTube頻道《名球會頻道》，古田敦也談到日本、美國的捕手差異，他認為以前常說大聯盟球員不常練球都是錯的。

古田敦也在球員時期曾兩度奪得中央聯盟MVP、9度摘得央聯捕手金手套，曾擔任過養樂多燕子監督。古田敦也近期在2023年、2024年以臨時教練的身分，參加美職響尾蛇隊的春訓，當時讓他感受到大聯盟捕手的實力。

古田敦也在《名球會頻道》的節目中表示，他認為大聯盟的捕手身體更強壯，傳球速度更快。古田也舉2023年摘得國聯金手套捕手的響尾蛇球星莫雷諾（Gabriel Moreno）為例，「即使投手的動作過大導致容易被盜壘，他也能抓到跑者出局。」

而古田敦也提到，「以前總說大聯盟球員不常練球，現在完全不一樣了，他們練得非常多。」古田提到，大聯盟捕手每天都不斷練偷好球和擋球等訓練，並提到早上6點左右到球場的時候，「大家已經都在了，練習時間非常長，足足約有6小時。」

回憶過去曾經參加日、美職棒交流賽的經歷，古田敦也自認若以接捕和傳球的話，比名人堂鐵捕皮耶薩（Mike Piazza）還好，但對比13度摘得捕手金手套的名人堂鐵捕I.羅德里奎茲（Ivan Rodriguez），讓古田坦言：「我認為自己無法戰勝他。」

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