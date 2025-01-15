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MLB》遭批「吝嗇」的水手發動交易！換來曾來台打WBC的義大利國手

2025/01/15 09:19

馬斯特羅波尼。（資料照）馬斯特羅波尼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《美聯社》報導，水手今發動交易，用現金向小熊換來29歲內野手馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni），他曾在2023年曾代表義大利來台參加世界棒球經典賽。

小熊上星期向遊騎兵交易來另一位2023年義大利經典賽國手的右投費斯塔（Matt Festa），馬斯特羅波尼遭到DFA（指定讓渡）。如今水手將他交易過來，另將26歲捕手拉波索（Nick Raposo）DFA。

馬斯特羅波尼能鎮守二、三、游，也能勝任角落外野。上季在小熊出賽50場，打擊三圍.194/.245/.224，攻擊指數0.470，有4分打點。馬斯特羅波尼生涯在大聯盟3個賽季效力光芒與小熊，打擊三圍.219/.279/.263，攻擊指數0.542，累積1轟、9打點與16盜。

水手相當缺乏內野戰力，但此休季卻沒有投入任何資金進行補強，甚至也錯過交易來前道奇大物內野手拉克斯（Gavin Lux）的機會，遭到《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passen）撰文批評「吝嗇」。

如今水手也連忙做出補強，昨以1年350萬美元簽下37歲工具人索拉諾（Donovan Solano），今透過現金交易網羅馬斯特羅波尼。不過美媒《MLBTR》分析，這兩筆補強無法解決水手內野戰力不足的問題，後續應該還要再有動作。

馬斯特羅波尼代表義大利來台參加經典賽。（資料照）馬斯特羅波尼代表義大利來台參加經典賽。（資料照）

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