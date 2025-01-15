MLB》模擬接大谷翔平的「魔球」 讓日本名捕谷繁元信直呼好恐怖

大谷翔平。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職名捕古田敦也、谷繁元信近日上日本職棒名球會的官方YouTube頻道《名球會頻道》，谷繁元信談到曾經透過投球機模擬接捕道奇日本巨星大谷翔平的橫掃球，直呼大谷這顆武器球「太恐怖了」。

現年54歲的谷繁元信在球員生涯在橫濱隊與中日龍打滾27個賽季，共打過3021場，累積229轟、平均打擊率2成40，生涯6度摘得中央聯盟金手套。

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谷繁元信《名球會頻道》中表示，最想接捕的投手，包含目前效力美職教士的達比修有、道奇隊的大谷翔平以及山本由伸。谷繁元信分享曾使用投球機模擬大谷翔平的投球，讓他感到震撼，「用投球機播放大谷的投球影像，以及模擬大谷的球速和滑曲球，真的非常厲害。」

日媒《Full-Count》報導，由於近年投球機的技術不斷進步，能夠更完整呈現各投手的投球。谷繁元信當時接大谷的滑曲球，這顆球種在大聯盟被稱為橫掃球（Sweeper），讓谷繁直呼，「速度很快，真的很可怕。」

「投手大谷」在2023年9月動手肘手術，讓大谷在2024年整季專職「打者翔平」，去年轉戰道奇首年交出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員，更寫下史上第一位以指定打擊身分奪得年度MVP的選手。「投手大谷」今年將力拚回到投手丘。

谷繁元信。（資料照，記者劉信德攝）

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