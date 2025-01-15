MLB》洋基如何補強內野漏洞？紐媒提交易史卓曼換超級明星工具人

史卓曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基日前將2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）擺上交易桌，而在內野防區也還有缺口必須填補。對此《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）近日就撰文擬出交易方案，讓洋基有望一次滿足上述兩項需求。

薛爾曼在文章中建議洋基可以和雙城進行交易，將前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）、史卓曼和農場第5號新秀右投沃倫（Will Warren）送往明尼蘇達，換來明星工具人卡斯楚（Willi Castro）和捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）。

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薛爾曼補充，「卡斯楚就像是一把瑞士刀，左右開弓的他除了捕手和一壘，幾乎可以勝任何守備位置。他能守二、三壘的能力對洋基來說尤為重要。」

薛爾曼舉例，如果洋基交易來卡斯楚，就可以將奇澤姆（Jazz Chisholm）移到二壘，同時觀察老將拉梅修（DJ LeMahieu）在三壘是否還能有所貢獻，「如果可以，我們假設有10%可能性，那麼卡斯楚和O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）就能成為布恩（Aaron Boone）的調度活棋；如果拉梅修扛不住，卡斯楚可以接任三壘，或移防二壘並讓奇澤姆守三壘。」

美媒《運動畫刊》分析，卡斯楚近期與雙城達成2025年640萬美元合約，以避免薪資仲裁，但這並不會影響他成為洋基潛在交易目標的可能性。

27歲的卡斯楚上季首度入選全明星賽，以二壘手出賽40場，三壘27場，游擊56場，左外野34場，中外野24場，甚至還客串擔任投手丟1.1局無失分。合計卡斯楚出賽158場，打擊三圍.247/.331/.385，攻擊指數0.717，累積12轟、60分打點與14盜。

卡斯楚。（資料照）

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