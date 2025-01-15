竹縣興隆國小、博愛國中羽球全國賽績優 曾紫涵入選亞青選

博愛國中羽球選手曾紫涵（中）在「2024年第二次全國青年（U19）暨青少年（U17&U15）羽球錦標賽」獲U15女子單打組冠軍，並以第一最高積分入選亞青選手。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣興隆國小羽球隊參與2024年國小盃羽球錦標賽，獲得六年級男團亞軍，同校的高勤涵在個人賽中獲得全國季軍，成績優異；無獨有偶，博愛國中羽球選手曾紫涵在「2024年第二次全國青年（U19）暨青少年（U17&U15）羽球錦標賽」獲U15女子單打組冠軍，並以第一最高積分入選亞青選手，也於「2024年全國國高中盃個人羽球錦標賽」奪下女單冠軍。

新竹縣長楊文科在主管會報中表揚，恭喜選手們的好成績。教育局表示，2024年國小盃羽球錦標賽去年12月3日至17日於台北體育館舉辦，共有來自全台4500位全國國小羽球好手齊聚，勇源興隆國小於六年級男團決賽中，對上去年並列第三名的的台中市大鵬國小，最終獲得六年級男團亞軍

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在個人賽部分，高勤涵展現了穩定的心理素質與卓越的球技，多次在關鍵時刻逆轉，她憑藉教練的指導及自身的堅持，突破困難並穩步晉級，最終成功奪得全國季軍的佳績。透過這次比賽，讓學生們深刻體會到「努力真的會有回報，但面對強敵時，也要懂得調整心態、不輕易放棄」。

博愛國中學生曾紫涵自小學一年級開始學習羽球，由於雙親都是羽球教練，在耳濡目染下，她對羽球產生濃厚的興趣，國中加入球隊接受專業且嚴謹的培訓，在「2024年第二次全國青年（U19）暨青少年（U17&U15）羽球錦標賽」U15女子單打組勇奪冠軍，並以第一最高積分入選亞青選手，也於「2024年全國國高中盃個人羽球錦標賽」獲得女單冠軍，成績斐然。

曾紫涵認為，勝利是給準備好的人，在練球時把所有環節用心盡力做好，於比賽中全力以赴，並以平常心來面對比賽，在每個場次的輸贏磨練中認識自我、提升自我、勝過自我。除了自己的努力外，她更感謝教練們的教導和學校的支持、家人的陪伴，才能在全國大賽中奪得冠軍，。

教練陳政雄分享，曾紫涵在跑動上很靈活，而且會用頭腦思考，加上心理素質很好、企圖心強，例如在「113年全國國高中盃個人羽球錦標賽」中，於冠亞軍賽的決勝局中，曾紫涵一度落後十多分，當時她謹記教練的話：「一球一球慢慢追」，後續果真逆轉比賽，獲得冠軍。

博愛國中校長郭雅玲表示，勇源博愛國中羽球隊30名選手利用課餘練習，陳政雄及另兩名教練「治軍嚴謹」，她發現在教練帶學生外出比賽的狀況下，球員們仍一絲不苟按表操課，讓她有感教練平日的用心。由羽球隊培養出的黃金混雙龔嘉誼與黃子源，兩人進入高中後繼續搭檔，去年同樣拿下全中運的金牌。

博愛國中曾紫涵參與亞洲青少年羽球錦標賽的比賽畫面。（校方提供）

博愛國中曾紫涵參與「全國國中盃羽球錦標賽」的畫面。（校方提供）

新竹縣興隆國小羽球隊參與2024年國小盃羽球錦標賽，獲得六年級男團亞軍，同校的高勤涵在個人賽中獲得全國季軍，成績優異。（記者廖雪茹攝）

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