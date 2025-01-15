UBA》美和科大女籃連兩屆殺進6強 締造隊史紀錄

美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美和科技大學女籃隊於113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，克服重重挑戰，成功晉級全國6強。這支年輕隊伍自110學年度成立以來，迅速崛起，110學年度首度參賽即奪得公開女二級冠軍，111學年度公開女一級第7名、112學年度公開女一級第6名，持續展現成長。

美和科大女籃總教練顏君彰表示：「感謝美和科大董事長劉忠志的遠見與社會責任理念，促成並持續支持女籃發展。然而，面對少子化與南部優秀運動選手難以招募的挑戰，未來需要地方政府及企業的支持，以及區域縣市間的策略性合作，才能讓女性籃球運動永續發展，並促成在地產官學研的深度銜接。」

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第3階段預賽的最後一戰，美和科大迎戰已確定晉級的佛光大學，賽前處於不利局勢，唯有取勝才能確保晉級6強。比賽中，美和科大一度在第三節落後8分，但隨後拉出25：12的強勢反撲，從上半場26：31落後，到第3節結束時51：43反超8分，末節最高領先11分。儘管佛光大學一度追至61：63，但美和穩住陣腳，以70：61完成驚天逆轉，成功晉級。

此役美和4人得分上雙，其中碩一雙胞胎姊姊許可欣繳出生涯新高28分、9籃板、4抄截，三分球10投中4，場均19.3分，成功填補因膝傷動刀的妹妹許可微留下的得分空缺。雖於決勝期因抽筋退場，但她對隊友信心十足：「我相信隊友，即使我無法再上場，也能贏下這場比賽。」

膝傷未癒、僅能在場邊充當啦啦隊的許可微感動表示：「學妹與姊姊表現太狂了，幫助我們連兩季晉六，希望自己能在6強賽重披戰袍。」

另一對雙胞胎姊姊蔡幸瑜與控衛莊陳琳各拿13分，蔡幸瑜感性地說：「1月14日是我和妹妹22年來首次生日遇到比賽，且成功晉級，這是最無價的生日禮物。」

此外，上季台體大畢業、本季考進美和碩班的後衛黃羽婷，貢獻6助攻6籃板6分，她來自金門農工，感性表示：「打了5年UBA，終於圓夢進入6強，下季會持續努力，因為兩對雙胞胎都將畢業，我得扛下更多責任。」

教練團顏君彰、尤世銘、張欣然感性表示：「球員們太可愛了，並未因前一日不敵北市大而洩氣，反而激起更強的鬥志，真的說到做到。」

尤世銘近期也帶領溪湖國中男籃連兩季晉級聯賽8強，此次攜手美和科大連兩季晉級6強，展現「福將」風範。他表示：「6強複賽將保持平常心，全力以赴，有機會也想突破極限。」

校長王建臺則強調，學校對體育運動的重視，致力推動UBA女子籃球與UBL男子棒球兩項傳統特色運動，並建立全國唯一大專團體於一級運動賽事的兩性運動平權典範，期盼未來能獲得更多企業支持，持續為女性籃球運動發展貢獻力量。

美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）

美和科大拿下重要一勝，晉級6強。（大專體總提供）

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