晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》美和科大女籃連兩屆殺進6強 締造隊史紀錄

2025/01/15 10:36

美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美和科技大學女籃隊於113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，克服重重挑戰，成功晉級全國6強。這支年輕隊伍自110學年度成立以來，迅速崛起，110學年度首度參賽即奪得公開女二級冠軍，111學年度公開女一級第7名、112學年度公開女一級第6名，持續展現成長。

美和科大女籃總教練顏君彰表示：「感謝美和科大董事長劉忠志的遠見與社會責任理念，促成並持續支持女籃發展。然而，面對少子化與南部優秀運動選手難以招募的挑戰，未來需要地方政府及企業的支持，以及區域縣市間的策略性合作，才能讓女性籃球運動永續發展，並促成在地產官學研的深度銜接。」

第3階段預賽的最後一戰，美和科大迎戰已確定晉級的佛光大學，賽前處於不利局勢，唯有取勝才能確保晉級6強。比賽中，美和科大一度在第三節落後8分，但隨後拉出25：12的強勢反撲，從上半場26：31落後，到第3節結束時51：43反超8分，末節最高領先11分。儘管佛光大學一度追至61：63，但美和穩住陣腳，以70：61完成驚天逆轉，成功晉級。

此役美和4人得分上雙，其中碩一雙胞胎姊姊許可欣繳出生涯新高28分、9籃板、4抄截，三分球10投中4，場均19.3分，成功填補因膝傷動刀的妹妹許可微留下的得分空缺。雖於決勝期因抽筋退場，但她對隊友信心十足：「我相信隊友，即使我無法再上場，也能贏下這場比賽。」

膝傷未癒、僅能在場邊充當啦啦隊的許可微感動表示：「學妹與姊姊表現太狂了，幫助我們連兩季晉六，希望自己能在6強賽重披戰袍。」

另一對雙胞胎姊姊蔡幸瑜與控衛莊陳琳各拿13分，蔡幸瑜感性地說：「1月14日是我和妹妹22年來首次生日遇到比賽，且成功晉級，這是最無價的生日禮物。」

此外，上季台體大畢業、本季考進美和碩班的後衛黃羽婷，貢獻6助攻6籃板6分，她來自金門農工，感性表示：「打了5年UBA，終於圓夢進入6強，下季會持續努力，因為兩對雙胞胎都將畢業，我得扛下更多責任。」

教練團顏君彰、尤世銘、張欣然感性表示：「球員們太可愛了，並未因前一日不敵北市大而洩氣，反而激起更強的鬥志，真的說到做到。」

尤世銘近期也帶領溪湖國中男籃連兩季晉級聯賽8強，此次攜手美和科大連兩季晉級6強，展現「福將」風範。他表示：「6強複賽將保持平常心，全力以赴，有機會也想突破極限。」

校長王建臺則強調，學校對體育運動的重視，致力推動UBA女子籃球與UBL男子棒球兩項傳統特色運動，並建立全國唯一大專團體於一級運動賽事的兩性運動平權典範，期盼未來能獲得更多企業支持，持續為女性籃球運動發展貢獻力量。

美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）美和科大女籃連續兩屆UBA公開女一級闖進6強，締造隊史紀錄。（美和科大提供）

美和科大拿下重要一勝，晉級6強。（大專體總提供）美和科大拿下重要一勝，晉級6強。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中