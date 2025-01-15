NBA》米契爾、葛蘭德合轟59分 騎士斬斷溜馬6連勝甜蜜復仇

米契爾。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今踢館溜馬主場，在雙槍米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland），合力貢獻59分領軍之下，以127：117斬斷溜馬近期6連勝。

騎士前役在主場遭溜馬斬斷12連勝，今客場作戰要力拚復仇，一哥米契爾首節就火力全開獨攬19分，溜馬則靠西亞卡姆（Pascal Siakam）輸出，兩隊上半場打完騎士握有62：61些微領先。

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易籃後，莫布里（Evan Mobley）與板凳出發的斯特魯斯（Max Strus）輪流在外線放冷箭，一度將分差拉開至15分，溜馬在末節緊咬比分，一度追到106：111，不過葛蘭德跳出來連拿7分，再度幫助騎士擴大領先，終場以10分差收下勝利。

騎士雙槍此役頭尾輪流發威，米契爾首節攻下19分、全場貢獻35分，葛蘭德末節挹注13分，全場拿下24分，莫布里進帳22分、13籃板，J.艾倫（Jarrett Allen）16分、9籃板。

溜馬方面，西亞卡姆拿下全隊最高23分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）進帳19分，M.透納（Myles Turner）拿下17分。

葛蘭德（右）。（美聯社）

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