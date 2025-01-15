足球》高雄先鋒Attackers FC拚衛冕 由新任外籍主帥掌兵符

（左一）體能訓練師張華真與新任總教練羅哈斯（右一）在楠梓足球場與球員相見歡。（高雄先鋒Attackers FC提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄先鋒Attackers FC迎向新紀元，衛冕木蘭聯賽、挑戰女子亞冠，將會是高雄先鋒女足2025年重中之重。2025年1月初率先官方宣布羅哈斯（Jose Luis Rojas）擔任高雄先鋒新球季的總教練。

羅哈斯13日抵達台灣，調整時差後隨即來到楠梓足球場，馬上對球隊寄予厚任，「當你是衛冕冠軍時，大家都想要打敗你，我們必須維持過去球隊建立起來的優點，並改進球隊不足的地方, 所以如果我們提升我們的戰術，提升我們的球員，並持續訓練，相信我們衛冕新賽季的木蘭聯賽！」

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總教練強調，場上的對抗是非常重要的，控制足球並且持續壓迫對手和進攻，球員們要團結，同時需要非常強勢，不只是國內聯賽，下半年度關鍵戰役亞冠賽，總教練羅哈斯胸有成竹，「這個比賽對於球隊以及台灣的足球來說，當然是非常好的機會，我們的目標是至少晉級8強賽，但最重要的是球員們要相信自己做得到，維持自己的戰術風格，享受比賽。」

羅哈斯過去曾在馬德里女子足球俱樂部（Madrid Club de Fútbol Femenino）到沙烏地阿拉伯甲級聯賽的職業球隊（Al-Hmmah SC）任教過，也曾任職西班牙皇家足球協會教練講師（Royal Spanish Football Federation），新球季的目標將是帶領高雄先鋒衛冕木蘭聯賽冠軍，以及站上亞冠舞台。

除了邀請羅哈斯掌兵符，今年更加入體能訓練師張華真，協助球員們在場上更游刃有餘，「從基礎訓練動作拉高強度提升最大肌力，為未來的爆發力、速度訓練增添進步動能。同時學習加速、衝刺，轉向等動作技巧，藉由提高動作經濟性及動作效率，降低能量消耗及速度表現。」

張華真強調，「有些球員在2024年的運動傷害，我們積極利用休賽季執行治療及復健訓練，希望所有球員都能以健康身體，參與接下來每一場賽事。」

柏文健康事業入主高雄先鋒Attackers FC第3年，期盼給予最優質的環境，讓隊員們無後顧之憂，進而受到國人們的注視與肯定，凝聚國人的向心力，讓發展足球運動成為全民風潮。

高雄先鋒Attackers FC新賽季由外籍主帥羅哈斯掌兵符。（高雄先鋒Attackers FC提供）

高雄先鋒聘請專業體能訓練師關注球員雙腿盼提升爆發力和肌力。（高雄先鋒Attackers FC提供）

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